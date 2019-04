Abschied von Engelbert

Lem­go. Nach 16 Jah­ren Dienst in St. Ni­co­lai Lemgo ver­lässt Kir­chen­mu­sik­di­rek­tor Frie­de­mann En­gel­bert Lem­go, um einen neuen Dienst in Hal­le/West­fa­len an­zu­tre­ten. Er wird in ei­nem fest­li­chen Got­tes­dienst am Os­ter­sonn­tag um 10 Uhr in St. Ni­co­lai ver­ab­schie­det. Die Pre­digt hält Su­per­in­ten­dent Dr. An­dreas Lan­ge. Sein Nach­fol­ger – Kan­tor Frank Schrei­ber aus Ber­lin – tritt Ende Au­gust den Dienst in Lemgo an; in der Zwi­schen­zeit lei­tet Kir­chen­mu­sik­stu­dent Mo­ritz Reu­ter die Chöre der Kir­chen­ge­mein­de.

vom 20.04.2019 | Ausgabe-Nr. 16B

