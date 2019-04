Ohne Geldsorgen lässt sich besser studieren

Bewerbungsfrist bis 6. Mai: Stiftung Studienfonds OWL fördert Studierende mit 3.600 Euro pro Jahr

För­de­rer und Sti­pen­dia­ten bei der Ur­kun­den­ver­lei­hung zum Auf­takt des Sti­pen­dien­jah­res. Fo­to: Mar­tin Brock­hoff / Stif­tung Stu­di­en­fonds OWL

Be­wer­bun­gen kön­nen bis Mon­tag, 6. Mai, bei der Stif­tung ein­ge­reicht wer­den. Die För­de­rung beläuft sich auf 3.600 Euro im Jahr und muss nicht zurück­ge­zahlt wer­den. Das Sti­pen­dium wird ein­kom­men­su­n­ab­hän­gig und auch un­ab­hän­gig von BAföG ge­zahlt; das Geld steht zur freien Ver­fü­gung.

Vor­aus­set­zung ist, dass der Be­wer­ber im kom­men­den Win­ter­se­mes­ter 2019/20 an der Hoch­schule Ost­west­fa­len-Lip­pe, der Hoch­schule für Mu­sik Det­mold, der Uni­ver­sität Bie­le­feld, der Uni­ver­sität Pa­der­born oder der Fach­hoch­schule Bie­le­feld stu­diert. Bei der Aus­wahl der Sti­pen­dia­ten wer­den die Schul- und Stu­dien­leis­tun­gen so­wie eh­ren­amt­li­ches En­ga­ge­ment und be­son­ders her­aus­for­dernde per­sön­li­che Um­stände berück­sich­tigt. Ne­ben der fi­nan­zi­el­len För­de­rung gibt es auch ein ide­el­les För­der­pro­gramm: Im Rah­men von Un­ter­neh­mens­be­su­chen, Be­sich­ti­gun­gen kul­tu­rel­ler Ein­rich­tun­gen wie Thea­ter und Mu­se­en, Aus­flü­gen in Klet­ter­parks oder zum Geo­ca­ching, aber auch in Form von zahl­rei­chen Work­shops zur per­sön­li­chen Ent­wick­lung ha­ben die Sti­pen­dia­ten mehr­mals im Mo­nat die Ge­le­gen­heit, am Pro­gramm der Stif­tung teil­zu­neh­men. Alle In­for­ma­tio­nen zum Be­wer­bungs­pro­zess und das On­line-Be­wer­bungs­for­mu­lar ste­hen un­ter "ww­w.­stu­di­en­fonds-ow­l.­de/s­ti­pen­dien/­deutsch­land­s­ti­pen­di­um/" zur Ver­fü­gung.

vom 24.04.2019 | Ausgabe-Nr. 17A

