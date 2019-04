Mobilität im Ländlichen Raum soll stärker gefördert werden

Kreis Lip­pe. 60 Pro­zent der NRW-Be­völ­ke­rung und mehr als 50 Pro­zent der so­zi­al­ver­si­che­rungs­pflich­ti­gen Ar­beitsplätze sind im krei­s­an­gehö­ri­gen Raum an­ge­sie­delt: Die NRW-Land­räte for­dern jetzt eine ge­rech­tere Ver­tei­lung der För­der­mit­tel für Ver­kehrs­ent­wick­lung. Denn je­der Kreis hat an­dere An­for­de­run­gen an Mo­bi­lität: Statt lan­des­weit ein­heit­li­cher Re­zepte braucht es des­halb in­di­vi­du­elle Ver­kehrs­ent­schei­dun­gen vor Ort. Auf der jüngs­ten Vor­stands­sit­zung des Land­kreis­tags Nord­rhein-West­fa­len (LKT NRW) ü­ber­reich­ten die Land­räte NRW-Ver­kehrs­mi­nis­ter Wüst ein Eck­punk­te­pa­pier zu Mo­bi­lität und Ver­kehrs­ent­wick­lung des Ver­ban­des der NRW-Krei­se. Darin sind 16 Kern­for­de­run­gen der Kreise ent­hal­ten, un­ter an­de­rem zur Ent­wick­lung al­ter­na­ti­ver Ver­kehrs­kon­zep­te, zur tech­no­lo­gie­of­fe­nen För­de­rung von An­triebs­tech­ni­ken, zur Pla­nungs- und Bau­be­schleu­ni­gung bis hin zum Um­den­ken im Güter- und Flug­ver­kehr.

"­Was Her­aus­for­de­run­gen im Be­reich Mo­bi­lität be­trifft, ste­hen Bal­lungs­räume und länd­li­che Räume vor ganz un­ter­schied­li­chen Fra­ge­stel­lun­gen: Die Bal­lungs­räume kämp­fen mit Stau, nicht mehr nur zu Be­rufs­ver­kehr­zei­ten, während im länd­li­chen Raum vor al­lem der Be­darf be­steht, durch ÖPNV und all­tags­nahe Mo­bi­litäts­kon­zepte das Ver­kehrs­netz an­wen­d­er­freund­lich zu ge­stal­ten", macht Lip­pes Land­rat Dr. Axel Leh­mann deut­lich. Im Kreis Lippe seien be­reits ei­nige Maß­nah­men um­ge­setzt und wei­tere Ideen ent­wi­ckelt wor­den, um Mo­bi­lität zu­kunfts­fest und bür­ger­nah auf­zu­stel­len. Für die Rea­li­sie­rung der Kon­zepte und Pro­jekte sei man aber auch auf Un­ter­stüt­zung des Lan­des an­ge­wie­sen. Auch der Flug­ha­fen Pa­der­born-Lipp­stadt spielt mit Blick auf Mo­bi­lität in OWL eine wich­tige Rol­le. Des­halb dürfe er keine nach­ran­gige Rolle ge­genü­ber den an­de­ren Ver­kehrs­flughä­fen in NRW spie­len – dazu hatte der Land­kreis­tag im Na­men der Land­räte der NRW-Kreise vor kur­zem eben­falls öf­fent­lich Stel­lung be­zo­gen und ent­spre­chende For­de­run­gen an das Land ge­stellt, die im nun vor­lie­gen­den Eck­punkte-Pa­pier be­kräf­tigt wur­den. Es ist im In­ter­net un­ter "ww­w.lkt-nr­w.­de" zu fin­den.

vom 20.04.2019 | Ausgabe-Nr. 16B

