Schnelles Netz erreicht die Gewerbegebiete

Digitalisierung: Kreis und Firma Sewikom unterzeichnen Vertrag für Breitbandausbau

Breit­band­aus­bau in lip­pi­schen Ge­wer­be­ge­bie­ten: (von links) die Bür­ger­meis­ter Ro­land Tho­mas (Bad Sal­zu­flen), Jür­gen Schell (Barn­trup), Ul­rich Knorr (Schlan­gen), Fried­rich Eh­lert (Dören­trup), Land­rat Dr. Axel Leh­mann, die Bür­ger­meis­ter Dr. An­dreas Jür­gen Wulf (Au­gust­dor­f), Rai­ner Hel­ler (Det­mol­d), Chris­tian Lieb­recht (La­ge), der Det­mol­der Breit­band­ko­or­di­na­tor Andre Gro­ne­mei­er, die Bür­ger­meis­ter Mo­nika Reh­mert (Ex­ter­tal), Jörg Bier­wirth (Schie­der-Schwa­len­ber­g), Ma­rio He­cker (Kal­le­tal), Heinz Re­ker (Lüg­de), Se­wi­kom-Ge­schäfts­füh­rer Kai-Timo Wilke und Uli Ste­pha­ni­des, Breit­band­ko­or­di­na­tor Kreis Lip­pe. Fo­to: Kreis Lippe

"­Die Wirt­schaft braucht hohe Ge­schwin­dig­kei­ten. Im­mer mehr Pro­zesse wer­den di­gi­tal ab­ge­wi­ckelt, Da­ten müs­sen schnell aus­ge­tauscht wer­den. Der Breit­band­aus­bau ist we­sent­li­cher Bau­stein je­der Stand­ort­si­che­rung", er­klärt Land­rat Dr. Axel Leh­mann. ­Mit dem Zu­kunfts­kon­zept Lippe 2025 strebe der Kreis an, sich zu ei­nem in der Di­gi­ta­li­sie­rung führen­dem Kreis zu ent­wi­ckeln. Hier­für sei der Breit­band­aus­bau die grund­le­gende tech­ni­sche Vor­aus­set­zung. Die Kreis­ver­wal­tung hatte das För­der- und Ver­ga­be­ver­fah­ren für 14 Kom­mu­nen ko­or­di­niert, wel­ches nun ab­ge­schlos­sen wer­den konn­te. Haupt­part­ner ist die se­wi­kom GmbH, die auch be­reits den Breit­band­aus­bau in den lip­pi­schen Ort­schaf­ten be­gon­nen hat. Das Be­ver­un­ger Mit­tel­stands­un­ter­neh­men baut und be­treibt Breit­band­netze für schnel­les In­ter­net und di­gi­tale Dienste und be­treibt außer­dem Breit­band­kom­po­nen­ten­bau. Der Kreis Lippe hatte be­reits im Jahr 2016 da­mit be­gon­nen, zunächst die­je­ni­gen Be­rei­che zu er­mit­teln, die nach den gel­ten­den Richt­li­nien för­der­fähig sind – dar­un­ter fal­len alle Ge­bie­te, die nicht mit min­des­tens 30 Mbit pro Se­kunde im Dow­n­load ver­sorgt sind. Bis zum Jahr 2021 wer­den nun auch In­dus­trie- und Ge­wer­be­ge­biete in Au­gust­dorf, Bad Sal­zu­flen, Barn­trup, Blom­berg, Det­mold, Dören­trup, Ex­ter­tal, Horn-Bad Mein­berg, Kal­le­tal, La­ge, Leo­polds­höhe, Lüg­de, Schie­der-Schwa­len­berg und Schlan­gen aus­ge­baut – Lemgo und Oer­ling­hau­sen sind auf­grund der ver­füg­ba­ren Min­dest­band­brei­ten bis­lang noch gut ver­sorgt. Um­ge­setzt wird eine Glas­fa­serdi­rek­tan­bin­dung bis zum "­Bord­stein" an die Grund­stück­gren­ze. Die letz­ten Me­ter bis ins Haus sind nicht för­der­fähig, kön­nen je­doch "für klei­nes Geld" vom Un­ter­neh­men mit­ge­baut wer­den, so­lange die Bag­ger noch im Ge­wer­be­ge­biet sind. Wer sich erst später ent­schei­det, muss mehr be­zah­len. "In der Rück­schau zeigt sich der Vor­teil für die Ge­mein­den und Städ­te, sich zu ver­net­zen an­statt se­pa­rat För­de­rung zu be­an­tra­gen. Die Rah­men­be­din­gun­gen sind durch­aus kom­plex und er­for­dern es, sich auf Bun­des­ebene aus­zut­au­schen, um mit Fach­kol­le­gen in an­de­ren Kom­mu­nen die Pro­blem­stel­lun­gen zu dis­ku­tie­ren. Die Lippe hat hier­für die Schnitt­stel­len­ar­beit ü­ber­nom­men. Außer­dem konn­ten durch die kon­zer­tierte Ak­tion ü­ber zwei Mil­lio­nen Euro Bau­kos­ten ein­ge­spart wer­den", Bür­ger­meis­ter von Schlan­gen und Spre­cher der Bür­ger­meis­ter­kon­fe­renz. Wei­tere In­for­ma­tio­nen zum Thema Breit­band und Di­gi­ta­li­sie­rung gibt es un­ter ww­w.­kreis-lip­pe.­de.

vom 20.04.2019 | Ausgabe-Nr. 16B

