Abenteuer vor der Haustür

Naturpark präsentiert Rallye "Rund um den Hermann"

Auf kurz­wei­li­gen 1,5 Ki­lo­me­tern sind Kin­der und ihre er­wach­se­nen Be­glei­ter ein­ge­la­den, das Gelände um das Her­manns­denk­mal zu er­kun­den und 16 kind­ge­rechte Fra­gen zu be­ant­wor­ten. ier geht es nicht nur um die Na­tur rund um die Gro­ten­burg, son­dern auch um das Denk­mal sel­ber. "­Der Blick wird auf Be­son­der­hei­ten ge­lenkt, die sonst kaum wahr­ge­nom­men wer­den", schreibt der Na­tur­park. So führt der Weg groß­teils ab­seits der Haupt­route vor­bei am Stein­bruch, der Ban­del­hütte und der Wald­büh­ne. Wer ge­nau hin­schaut, kann die Buch­sta­ben für das Lö­sungs­wort in we­ni­ger als ei­ner Schul­stunde her­aus­fin­den. So­wohl der Bo­gen zur Ral­lye als auch das Ge­schenk für das rich­tige Lö­sungs­wort ist bei der Tou­ris­ten­in­for­ma­tion im WALK er­hält­lich. Mehr In­fos: ww­w.na­tur­park-teu­to­bur­ger­wald.de

vom 20.04.2019 | Ausgabe-Nr. 16B

