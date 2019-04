Das Beste kommt noch

Kreis Lip­pe. Die Land­frauen Lippe la­den Mit­glie­der und Gäste zu ih­rem Kreis­land­frau­en­tag am Sams­tag, 27. April, ein. Ka­rin Vor­län­der, Jour­na­lis­tin und Buch­au­to­rin, spricht ü­ber "­Die Mid­life Chance – Das Beste kommt noch". Los geht es um 10.30 Uhr in die Stadt­halle Det­mold. Die Jahre der Le­bens­mitte wer­den weit­hin als Krise dar­ge­stellt. Den­noch kön­nen sie eine große Chance sein: Viele Zwänge fal­len weg, Neues kann rei­fen. Ka­rin Vor­län­der lädt ein, die Chan­cen und die Schön­heit die­ses Le­bens­ab­schnitts zu ent­de­cken, ohne das, was im ei­ge­nen Le­ben schwer war, aus­zu­blen­den und zu ver­drän­gen. Sie ver­lockt in ih­rem Vor­trag zum In­ne­hal­ten, Bi­lanz­zie­hen und Plä­ne­schmie­den da­zu, dem Le­ben und sich selbst zu trau­en, et­was Neues zu wa­gen. Isa­bell Schrö­der aus Höx­ter sorgt mit ei­ge­nen Tanz­cho­reo­gra­phien als Rah­men­pro­gramm für mu­si­ka­li­sche Un­ter­hal­tung. Im Foyer der Stadt­halle gibt es einen klei­nen Krea­tiv­markt mit selbst­ge­fer­tig­ten Sa­chen von Land­frauen wie Schmuck aus Glas­per­len oder Post­kar­ten mit Li­nol­d­ruck. Ein­tritts­kar­ten und wei­tere In­for­ma­tio­nen gibt es bei den Orts­ver­bän­den, bei Ilse Pe­tig un­ter der Ruf­num­mer (05263) 954316 oder un­ter "ww­w.wll­v.­de/lip­pe".

vom 24.04.2019 | Ausgabe-Nr. 17A

Drucken | Versenden