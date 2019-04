Förderung für grüne Klassenzimmer

Wettbewerb der Umweltstiftung: Zehn Schulen erhalten je 500 Euro

Er­folg­rei­che För­de­rung. In 2016 zählte die Grund­schule am Schloss in Lemgo zu den Ge­win­nern des För­der­gel­des und legte u.a. diese Hoch­beete im Schul­gar­ten an.

Ein idea­ler Zeit­punkt, um Gar­ten­pro­jekte zu pla­nen. Das gilt nicht nur für die pri­va­ten Gär­ten, auch in den Schul­gär­ten bricht die Sai­son an. Aus die­sem Grund schreibt die Um­welt­stif­tung Lippe be­reits zum drit­ten Mal zehn­mal 500 Euro För­der­geld für die Er­wei­te­rung oder Re­ak­ti­vie­rung von Schul­gär­ten aus. In­ter­es­sierte Schu­len in Lippe kön­nen sich bis zum 30. April bei der Stif­tung um eine För­de­rung be­wer­ben. Vor­aus­set­zung für die Be­wer­bung ist ein be­ste­hen­des oder neu ge­fass­tes Kon­zept, das den je­wei­li­gen Schul­gar­ten in den Un­ter­richt auch zukünf­ti­ger Klas­sen der Schule ein­bin­det. "Auf diese Weise wol­len wir si­cher­stel­len, dass die För­de­rung der Stif­tung lang­fris­tig wirk­t", be­tont Ma­rie-The­res Ho­row­ski, Pro­jekt­lei­te­rin bei der Um­welt­stif­tung Lip­pe. Das Kon­zept solle – gern auch in Kurz­form – schrift­lich dar­ge­legt und bei der Stif­tung in­ner­halb der an­ge­ge­be­nen Frist ein­ge­reicht wer­den. "K­eine Vor­aus­set­zung, aber ein po­si­ti­ver Ne­ben­ef­fekt wäre, wenn das Kon­zept auch die Be­we­gungs­för­de­rung und das Thema Ernährung bein­hal­ten wür­de", in­for­miert Ho­row­ski.

Wich­tig bei der Be­wer­bung sei auch die An­ga­be, für wel­che An­schaf­fun­gen oder Maß­nah­men kon­kret das För­der­geld der Um­welt­stif­tung Lippe ver­wen­det wer­den soll. "Aus den Wett­be­werbs­jah­ren 2013 und 2016 wis­sen wir, dass es an den Schu­len oft so­gar an der ba­sa­len Aus­stat­tung man­gelt, um mit meh­re­ren Schü­le­rin­nen und Schü­lern gleich­zei­tig im Gar­ten zu wer­keln. Oder es wird eine Sitz­ge­le­gen­heit benötigt, um ein grü­nes Klas­sen­zim­mer zu schaf­fen und dort Wis­sen zu ver­mit­teln", er­in­nert sich Ho­row­ski. Dem­nach freue sie sich auf die un­ter­schied­li­chen Kon­zepte der Schu­len für ih­ren je­wei­li­gen Schul­gar­ten. Die Be­wer­bun­gen sind zu rich­ten an die Um­welt­stif­tung Lip­pe, Stich­wort "Wett­be­werb Schul­gar­ten", Fe­lix-Fe­chen­bach-Str. 5, 32756 Det­mold, oder er E-Mail an in­fo@um­welt­stif­tung-lip­pe.­de. Fra­gen be­ant­wor­tet Ma­rie-The­res Ho­row­ski auch un­ter der Te­le­fon­num­mer (05231) 62-5940.

