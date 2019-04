76 Mal Freizeit, Spiel und Spaß

Kreis Lippe (k­m). Ein Be­such im Thea­ter, im Vo­gel­park Hei­li­gen­kir­chen die Pa­pa­geien füt­tern, ein Tag im Frei­licht­mu­se­um, im Klet­ter­park am Her­manns­denk­mal von Sta­tion zu Sta­tion han­geln oder im Soc­cer­park zu ki­cken sind Frei­zeitak­ti­vitäten, die fast je­des Kind hier in Lippe schon mal un­ter­nom­men hat. Für die Kin­der und Ju­gend­li­chen der Ju­gend­sied­lung Hei­de­haus sind diese Un­ter­neh­mun­gen al­ler­dings nicht selbst­ver­ständ­lich. Auf In­itia­tive von Eck­hardt Maaß von der Al­li­anz Ver­tre­tung Maaß hat der ge­meinnüt­zige Ver­ein Al­li­anz für die Ju­gend e.V. Nord­west einen An­trag ü­ber 1.500 Euro be­wil­ligt, der den Kin­dern und Ju­gend­li­chen der Ju­gend­sied­lung Hei­de­haus so­wie ih­ren Sor­ge­be­rech­tig­ten die Teil­nahme am kul­tu­rel­len Le­ben und eine ab­wechs­lungs­rei­che Frei­zeit­ge­stal­tung in Det­mold und Um­ge­bung er­mög­li­chen. Ganz kon­kret be­deu­tet das vier Thea­ter­abon­ne­ments für das Lan­des­thea­ter Det­mold, 25 Gut­scheine für Kin­der und Er­wach­sene für den Vo­gel­park Hei­li­gen­kir­chen, vier Jah­res­kar­ten für das Frei­licht­mu­seum Det­mold, 23 Tickets für den Klet­ter­park am Her­manns­denk­mal und Kar­ten für 20 Run­den à 18 Bah­nen für den Soc­cer­park Det­mold. "Ein­rich­tun­gen wie das Hei­de­haus lie­gen mir sehr am Her­zen und ich hof­fe, dass ich dem Ver­ein mit die­ser För­de­rung hel­fen kann", so Eck­hardt Maaß bei der Spen­denü­ber­gabe im Vo­gel­park Hei­li­gen­kir­chen.

vom 13.04.2019 | Ausgabe-Nr. 15B

