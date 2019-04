Neue, direkte Anbindung – Regionalbus pendelt

Die Linie 939 führt vom Oerlinghauser Welschenweg nach Lage-Hörste

Ge­mein­sam für mehr Mo­bi­lität: (von links) Klaus Stein (Ar­chäo­lo­gi­sches Frei­licht­mu­seum Oer­ling­hau­sen), Bernd Achatz, Lida You­sefzada, Pe­ter Rit­ter (alle BVO), Achim Ober­wöhr­meier (KVG Lip­pe), Oer­ling­hau­sens Bür­ger­meis­ter Dirk Becker, Thors­ten Pau­lus­sen (All­ge­mei­ner Ver­tre­ter des Bür­ger­meis­ters Stadt La­ge), Di­pl.-Ing. Pe­ter Syn­kow­ski, Bernd Sei­bert (beide Stadt­werke Oer­ling­hau­sen), Land­rat Dr. Axel Leh­mann. Fo­to: Din­ter weitere Bilder »

"­Mo­bi­lität hat einen ho­hen Stel­len­wert im Zu­kunfts­kon­zept 2025 des Krei­ses Lip­pe. Die Bus­li­nie 939 er­schließt diese länd­lich ge­le­ge­nen, aber tou­ris­tisch at­trak­ti­ven Orts­teile in Lippe und trägt da­mit in ho­hem Maß auch zur Da­seins­vor­sorge der Be­woh­ner bei", stellt Land­rat Dr. Axel Leh­mann her­aus. "Das ist wich­tig, wenn Lippe auch in Zu­kunft le­bens­wert blei­ben soll." Außer­dem pro­fi­tie­ren Tou­ris­ten und Wan­de­rer von der neuen Nah­ver­kehrs­ver­bin­dung. Denn der rund zwei Ki­lo­me­ter lange Wel­schen­weg in Oer­ling­hau­sen ist nicht nur eine be­liebte Wohn­ge­gend, son­dern die Straße en­det an ei­nem Wan­der­park­platz, in der Nähe des Na­tur­freun­de­hau­ses, von wo aus Tou­ris­ten auf den Her­manns­weg ge­lan­gen. "­Durch die An­schlüsse der Li­nie 939 an die be­ste­hen­den Li­nien 706, 951 und 34 Rich­tung Det­mold, Lage und Bie­le­feld ent­steht nun auch für Be­rufs­pend­ler ein er­wei­ter­tes An­ge­bot. Wir ge­hen des­halb da­von aus, dass der Bus auf sei­ner zunächst zwei­jäh­ri­gen Pro­be­phase gut an­ge­nom­men wird", so Achim Ober­wöhr­mei­er, Ge­schäfts­füh­rer der Kom­mu­na­len Ver­kehrs­ge­sell­schaft Lippe (KV­G). "Um die Li­nie öf­fent­lich­keits­wirk­sam zu pu­shen, ha­ben wir ei­gens dafür ein neues Image­mo­tiv ent­wi­ckelt und in die be­ste­hende Lip­pe­mo­bil-Kam­pa­gne auf­ge­nom­men. Es wurde auf dem neuen Ta­schen­fahr­plan, Pla­ka­ten und un­se­ren be­lieb­ten Post­kar­ten um­ge­setz­t."

Bür­ger­meis­ter Dirk Be­cker freut sich: "Dank der gu­ten Ko­ope­ra­tion zwi­schen den Stadt­wer­ken Oer­ling­hau­sen und der KVG Lippe so­wie der fi­nan­zi­el­len Un­ter­stüt­zung der Stadt Oer­ling­hau­sen konn­ten wir so nicht nur das ÖPNV-An­ge­bot er­wei­tern, son­dern da­durch auch die tou­ris­ti­schen Ziele at­trak­ti­ver für Gäste ma­chen." Die neue Bus­li­nie 939 bringt die An­woh­ner nun in die Stadt und die Wan­de­rer in den Wald, zur Villa Wel­schen oder ins Ar­chäo­lo­gi­sche Frei­licht­mu­se­um. Vom Wel­schen­weg führt die Li­nie ü­ber das evan­ge­li­sche Al­ten­zen­trum, bei dem der An­schluss an die Li­nie 34 Rich­tung Bie­le­feld-Sie­ker mög­lich ist, vor­bei am Schul­zen­trum, bis in die Alt­stadt. Ü­ber Währen­trup mit sei­nen rund 600 Ein­woh­nern fährt die Li­nie 939 vor­bei am Ho­tel Müg­ge, dem Was­ser­park und dem Rei­ter­hof Kra­win­kel in Sta­pe­la­ge. Die End­sta­tion der neuen Li­nie be­fin­det sich in Lage-Hörste mit An­schluss an die Det­mol­der Stadt­bus-Li­nie 706 und die Li­nie 951 nach La­ge.

vom 10.04.2019 | Ausgabe-Nr. 15A

Drucken | Versenden