Fahrkurs-Premiere bei den Ponyfreunden Lippe

Bis­lang war dies nach der Aus­bil­dungs- und Prü­fungs­ord­nung (A­PO) der Deut­schen Rei­ter­li­chen Ver­ei­ni­gung nur Ju­gend­li­chen bis 16 Jahre mög­lich. Jetzt kön­nen erst­mals auch er­wach­sene Fahr­schü­ler klein an­fan­gen. Ge­neh­migt wurde die­ser Kurs vom Pfer­de­sport­ver­band West­fa­len als Pi­lot­pro­jekt. "Das ist ein Schritt in die rich­tige Rich­tung", be­fin­det Fre­vert, die als Trai­ne­rin be­reits zahl­rei­che Fahran­fän­ger un­ter­rich­tet hat: "Da­bei habe ich fest­ge­stellt, dass ge­rade An­fän­ger sich mit klei­ne­ren Po­nys si­che­rer fühlen und da­durch auch ent­spann­ter und bes­ser ler­nen." Der Kurs "Fah­ren ler­nen mit Po­nys" fin­det in den Os­ter­fe­rien als In­ten­siv­kurs vom 14. bis 28. April statt. Die Prü­fung ist am 5. Mai. Der Kurs kos­tet 450 Euro in­klu­sive Prü­fungs­ge­bühren. Teil­neh­mer, die noch nicht den er­for­der­li­chen Ba­sispass Pfer­de­kunde ha­ben, kön­nen die­sen eben­falls im Kurs ab­le­gen. In­fos und An­mel­dung un­ter "ww­w.­po­nyfreunde-lip­pe.­de".

vom 10.04.2019 | Ausgabe-Nr. 15A

