Lippe plant Mobilstationen

Multimodales Verkehrskonzept

Kreis Lip­pe. Gute Nach­rich­ten für Lip­pe: In sei­ner jüngs­ten Sit­zung hat das Ur­ban-Land-Board dem "Mul­ti­mo­da­len Ver­kehrs­kon­zept Lip­pe" den so­ge­nann­ten B-Sta­tus ver­lie­hen. Das Board berät ü­ber Pro­jek­te, die im Zuge der Re­gio­nale 2022 ge­för­dert wer­den sol­len. "­Mit dem Kon­zept wol­len wir auf­zei­gen, wie Mo­bi­lität im länd­li­chen Raum zu­kunfts­fähig und ef­fek­tiv auf­ge­stellt wer­den kann. Der Kreis Lippe soll da­mit auch als Vor­bild für an­dere Kom­mu­nen vor­an­ge­hen und zei­gen, wie der ÖPNV bür­ger­nah ge­stal­tet wer­den kann. Die Ver­lei­hung des B-Sta­tus bringt uns einen Schritt näher an das Ziel, dass es auch als of­fi­zi­el­les Pro­jekt der Re­gio­nale 2022 ge­för­dert wird", freut sich Land­rat Dr. Axel Leh­mann ü­ber die po­si­tive Ent­schei­dung.

Zum In­halt des Kon­zepts: Die Fahr­zei­ten von re­gio­na­len Bus­li­nien wer­den be­schleu­nigt und auf An­schlüsse zu den neuen Orts­bus­sen ab­ge­stimmt. Je nach Nach­frage soll der fle­xi­ble Ein­stieg in die Orts­busse an zu­sätz­li­chen Be­darfs­hal­te­stel­len im länd­li­chen Raum auf An­frage er­mög­licht wer­den. Zu­dem ent­ste­hen Mo­bil­sta­tio­nen, die den Um­stieg zwi­schen Bus und Bahn, dem Rad so­wie dem Auto för­dern. Sie bie­ten si­chere Ab­stell­flächen für Fahrrä­der so­wie La­de­stel­len für E-Fahr­zeu­ge. Er­gän­zende An­ge­bote wie die Be­reit­stel­lung von Car-Sha­ring-Fahr­zeu­gen oder Leih­rä­dern run­den das Kon­zept ab. Außer­dem soll dazu eine ein­heit­li­che In­for­ma­ti­ons-, Bu­chungs- und Be­zahl­platt­form ent­ste­hen, die den Nut­zern on­line zur Ver­fü­gung ste­hen soll. Diese Mo­bi­litäts­platt­form ist re­gio­nal ü­ber­grei­fend in ein ei­genstän­di­ges Pro­jekt der sechs OWL-Kreise so­wie der Stadt Bie­le­feld in­te­grier­t.Im Mit­tel­punkt des Pro­jekts steht die ge­plante Schnell­bu­sachse im 30-Mi­nu­ten-Takt der Bus­li­nien 732 und 777. Die Ver­bin­dun­gen wer­den von Lem­go/­Det­mold ü­ber Blom­berg, Schie­der-Schwa­len­berg und Lügde nach Bad Pyr­mont führen. Zu­dem ist die Neu­struk­tu­rie­rung der Ta­ri­fe, bei­spiels­weise durch Job-Tickets, Teil des Re­gio­nale-Pro­jekts. "Wir wol­len den Men­schen einen An­reiz ge­ben, um vom ei­ge­nen Auto auf den ÖPNV um­zu­stei­gen. Das ge­lingt aber nur, wenn wir das An­ge­bot im öf­fent­li­chen Ver­kehrs­netz at­trak­ti­ver ge­stal­ten – ein Ziel, das wir mit dem mul­ti­mo­da­len Ver­kehrs­kon­zept er­rei­chen wol­len", fasst Achim Ober­wöhr­mei­er, Ge­schäfts­füh­rer der Kom­mu­na­len Ver­kehrs­ge­sell­schaft Lippe (KV­G), den Kern des Kon­zepts zu­sam­men. Die Schnell­bu­sachse soll vor­aus­sicht­lich im Herbst 2019 den Be­trieb auf­neh­men. Der­zeit wer­den Ge­spräche mit dem Ver­kehrs­ver­bund OWL (VV OWL) und wei­te­ren mög­li­chen Pro­jekt­part­nern ge­führt, um Zu­schüsse zur Um­set­zung der Maß­nah­men zu er­rei­chen, zunächst für die ers­ten vier Jahre der Pro­jekt­lauf­zeit. Ins­ge­samt strebt die KVG zur Fi­nan­zie­rung der Pro­jekte Zu­schüsse und För­der­mit­tel in Höhe von rund 1,8 Mil­lio­nen Euro an.

vom 10.04.2019 | Ausgabe-Nr. 15A

