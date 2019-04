Rechtsruck in Europa

Kreis Lip­pe/­Det­mold. "Rechts­ruck in Eu­ropa – was wir ver­tei­di­gen und was wir än­dern müs­sen": Zu ei­nem Vor­trag mit an­sch­ließen­der Dis­kus­sion sind alle In­ter­es­sier­ten am Frei­tag, 12. April, um 19.30 Uhr in das Ge­mein­de­haus der Mar­tin-Lu­ther-Kir­che in Det­mold, Schü­ler­straße 14, ein­ge­la­den. Der taz-Jour­na­list und Pro­jekt­ma­na­ger beim Me­di­en­dienst In­te­gra­tion, Da­niel Bax, spricht ü­ber den Auf­stieg na­tio­na­lis­ti­scher, au­to­ritä­rer und frem­den­feind­li­cher Strö­mun­gen und Par­tei­en, die nach den Wahlen am 26. Mai zum 9. Eu­ropäi­schen Par­la­ment die eu­ropäi­sche Po­li­tik noch stär­ker be­ein­flus­sen könn­ten. Wel­che Aus­wir­kun­gen könnte das für die kul­tu­rel­le, po­li­ti­sche und wirt­schaft­li­che Per­spek­tive Eu­ro­pas in ei­ner sich ra­di­kal ver­än­der­ten geo­po­li­ti­schen Welt ha­ben? Wel­ches Eu­ropa gilt es zu ent­wi­ckeln und zu ver­tei­di­gen, wel­che Fehl­ent­wick­lun­gen und de­mo­kra­ti­schen De­fi­zite zu bekämp­fen?

Da­niel Bax ar­bei­tet seit 1998 bei der taz. Er schreibt ü­ber Mi­gra­tion und Min­der­hei­ten, ü­ber Po­li­tik und Pop­kul­tur. Sein Buch "­Die Volks­ver­füh­rer. Warum Rechts­po­pu­lis­ten so er­folg­reich sin­d" ist 2018 im Westend Ver­lag er­schie­nen. Der Ein­tritt ist frei, Spen­den am Aus­gang sind er­wünscht. Die Ver­an­stal­tung wird ge­tra­gen von der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che, der Buch­hand­lung Kafka so­wie dem Fo­rum Of­fe­nes Det­mold.

vom 10.04.2019 | Ausgabe-Nr. 15A

Drucken | Versenden