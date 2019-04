Anwohner befürchten Beeinträchtigungen

Verwaltung informiert über Erweiterung des Industriegebiets Lieme

Bür­ger­meis­ter Dr. Rei­ner Aus­ter­mann (Mit­te), Ers­ter Bei­ge­ord­ne­ter Dirk Tol­ke­mitt (links) und Orts­aus­schuss­vor­sit­zen­der Udo Go­la­beck stell­ten sich den Fra­gen der An­woh­ner. Fo­to: Ni­cole El­ler­brake

Die An­woh­ner dort wer­den näm­lich in Zu­kunft auf die neu ge­bau­ten Fir­men­hal­len bli­cken. In­for­ma­tio­nen be­züg­lich der Pläne seien den An­woh­nern le­dig­lich ü­ber meh­rere Ecken zu­ge­tra­gen wor­den, lau­tet der Vor­wurf der Be­trof­fe­nen. Die Ver­tre­ter der Stadt­ver­wal­tung, al­len voran Bür­ger­meis­ter Dr. Rei­ner Aus­ter­mann, woll­ten die Un­si­cher­hei­ten der An­woh­ner bei der Bür­ger­ver­samm­lung im Ge­mein­de­haus aus der Welt schaf­fen. "Wir ste­hen mit un­se­ren Pla­nun­gen zwar noch ganz am An­fang", sagte Be­rit We­ber, Lei­te­rin der Stadt­pla­nung. Sie hatte eine Prä­sen­ta­tion zu­sam­men­ge­stellt und schil­derte den zahl­reich er­schie­ne­nen Gäs­ten die bis­her vor­han­de­nen Da­ten und Fak­ten. "Wir möch­ten ver­mit­teln, wie der Stand des Pla­nungs­pro­zes­ses ist, was bis­her wie an­ge­dacht ist und wo die Straßen und Wege ent­lang­führen sol­len." Bis­her gebe es kaum mehr als den Rats­be­schluss, dass das Areal als In­dus­trie­ge­biet ge­nutzt wer­den soll. Die Grund­stü­cke im al­ten Teil seien aber schon alle ver­kauft. "Daran se­hen wir, wie hoch die Nach­frage hier in Lemgo ist, und darü­ber sind wir sehr froh. Be­deu­tet dies doch, dass die Stadt die Chance für eine große wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung er­hält. Dies be­deu­tet näm­lich vor al­lem einen großen Zu­wachs an Ar­beitsplät­zen, und nur so bleibt die In­fra­struk­tur in Lieme auf Dauer er­hal­ten", er­klärte Bür­ger­meis­ter Aus­ter­mann. Auf kri­ti­sche Fra­gen hat­ten der Bür­ger­meis­ter und seine Kol­le­gen zwar stets eine Ant­wort, doch zur Zu­frie­den­heit der An­woh­ner fiel diese nicht im­mer aus. Viele är­ger­ten sich darü­ber, dass ei­ni­ges wei­ter­hin in der Schwebe sei. So stießen sich An­woh­ner an der Be­zeich­nung "­In­dus­trie­ge­biet", er­mög­li­che ein sol­ches doch die An­sied­lung von Be­trie­ben, die mehr Lärm und Emis­sio­nen ver­ur­sa­chen, als in ei­nem "­Ge­wer­be­ge­biet" zuläs­sig wären. Dazu äußer­ten gleich meh­rere Bür­ger die Sor­ge, dass das bis­her mit un­ge­fähr sechs­ein­halb Hektar ge­plante Ge­biet we­gen der großen Nach­frage wohl schnell um wei­tere Flächen wach­sen wird. Ge­naue An­ga­ben zur Be­bau­ung konnte We­ber noch nicht ma­chen, da die ein­zu­ho­len­den Gut­ach­ten im jet­zi­gen Sta­dium noch nicht er­stellt wur­den. Diese wür­den zum Bei­spiel Aus­kunft darü­ber ge­ben, wie weit wel­cher Be­trieb von den Wohn­häu­sern ent­fernt sein darf. Gemäß Be­rit We­bers Prä­sen­ta­tion dürfte der Ab­stand aber bei 300 Me­tern lie­gen. Auf Lem­goer Bo­den sei sonst nicht mehr viel Spiel­raum für wei­tere Be­bau­un­gen, meinte Aus­ter­mann. Ein Drei-Schicht-Be­trieb in den Un­ter­neh­men wird laut We­ber nicht mög­lich sein. Den Ver­kehr wolle man so weit wie mög­lich am Wohn­ge­biet vor­bei­lei­ten. "Dreh- und An­gel­punkt soll der Krei­sel an der Trifte wer­den." Wei­ter würde die Ver­kehrs­führung dann ü­ber die West­straße ge­hen. "Uns ist die oh­ne­hin schon an­ge­spannte Ver­kehrs­si­tua­tion am Krei­sel und auf der Ost­west­fa­len­straße be­wusst. Die West­straße soll er­wei­tert wer­den, und für den Krei­sel gibt es noch keine kon­kre­te­ren Pla­nun­gen", sagte der Bei­ge­ord­nete Dirk Tol­ke­mitt. Zu der Be­fürch­tung, dass das In­dus­trie­ge­biet der erste Schritt für eine rie­sige Ent­wick­lung sein könn­te, konn­ten die Ver­tre­ter keine Aus­künfte ge­ben. "Wir wis­sen nicht, was pas­sie­ren wird und wie groß es even­tu­ell mal wer­den könn­te", so Aus­ter­mann. Das Bau­leit­ver­fah­ren be­fin­det sich noch am An­fang, laut Be­rit We­ber werde da­her in die­sem Jahr auf kei­nen Fall mit dem Bau be­gon­nen. Zunächst ste­hen Fach­gut­ach­ten be­züg­lich des Ar­ten-, Um­welt- und Lärm­schut­zes an. Die Ent­wäs­se­rung des Ge­bie­tes muss ge­plant, die Gut­ach­ten ent­spre­chend aus­ge­wer­tet wer­den. Da­nach folgt die früh­zei­tige Of­fen­le­gung der Plä­ne. Die Bür­ger ha­ben dann Ge­le­gen­heit, sich dazu zu äußern und Be­den­ken so­wie Kri­tik ein­zu­brin­gen. Nach de­ren Aus­wer­tung wird ein Sat­zungs­be­schluss er­ar­bei­tet.

vom 06.04.2019 | Ausgabe-Nr. 14B

Drucken | Versenden