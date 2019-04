An Hermannsdenkmal und Extersteinen beginnt die Saison

Programm mit Musik, Informationen am Hermannsdenkmal

Je­weils eine halbe Mil­lion Men­schen be­su­chen je­des Jahr die bei­den Denk­mä­ler. Sie gehören da­mit zu den be­lieb­tes­ten Aus­flugs- und Rei­se­zie­len in Deutsch­land. Um den Start­schuss zu ge­ben für die kom­mende Sai­son, ver­an­stal­tet die Denk­mal-Stif­tung des Lan­des­ver­ban­des Lippe – wie in den ver­gan­ge­nen Jah­ren auch – ein klei­nes, ab­wechs­lungs­rei­ches und un­ter­halt­sa­mes Pro­gramm für Jung und Alt am Her­manns­denk­mal, zu dem alle herz­lich ein­ge­la­den sind. Der Sai­son­start fin­det statt am Sonn­tag, dem 7. April. Zwi­schen 11 und 15 Uhr kön­nen Be­su­che­rin­nen und Be­su­cher an kos­ten­lo­sen Führun­gen beim Her­manns­denk­mal teil­neh­men, der Auf­stieg auf die Platt­form des Denk­mals ist da­bei in­klu­si­ve. Treff­punkt ist der Ein­gang der Tou­rist-In­for­ma­tion. Auch an den Ex­t­ern­stei­nen gibt es an dem Tag zwi­schen 11 und 15 Uhr kos­ten­lose Führun­gen, eben­falls in­klu­sive Auf­stieg zu bei­den Platt­for­men. Hier tref­fen sich die Grup­pen di­rekt am In­fo­zen­trum. Am Her­manns­denk­mal wird es be­son­ders bunt: Kin­der er­war­tet eine Hüpf­burg zum Her­um­to­ben und auch das be­liebte Kin­der­schmin­ken wird an­ge­bo­ten. Außer­dem gibt es Mu­sik: Auf der Bühne des Lan­des­ver­ban­des Lippe spie­len lip­pi­sche Sän­ge­rin­nen und Sän­ger so­wie Bands in Früh­shop­pen-At­mo­s­phäre auf der Wiese am Bis­marck­stein am Her­manns­denk­mal. Mu­si­ka­lisch wird für je­den Ge­schmack et­was ge­bo­ten: selbst­kom­po­nierte Lie­der, be­kannte Songs der Rock- und Pop­mu­sik, aber auch deut­scher Schla­ger. Ein ga­stro­no­mi­sches An­ge­bot run­det die Bier­gar­tenat­mo­s­phäre ab. Die Tou­ris­t­in­for­ma­tio­nen am Her­manns­denk­mal und an den Ex­t­ern­stei­nen ha­ben ab dem 7. April ganz­tä­gig geöff­net, so dass die Be­su­che­rin­nen und Be­su­cher sich wie­der in­for­mie­ren und in den Shops nach Mit­bringseln und Er­in­ne­rungs­stü­cken su­chen kön­nen. Schließ­lich wer­den Mit­ar­bei­ter der Im­mo­bi­li­en­ab­tei­lung des Lan­des­ver­ban­des Lippe im Ge­bäude des al­ten Bistros am Her­manns­denk­mal die bau­li­chen Pla­nun­gen der Er­leb­nis­welt, die in den nächs­ten Jah­ren am Her­manns­denk­mal ent­ste­hen soll, er­läu­tern. Die Er­leb­nis­welt wird den Be­su­che­rin­nen und Be­su­chern des Her­manns­denk­mals die Ge­schichte rund um die Va­rus­schlacht vor ü­ber 2.000 Jah­ren näher­brin­gen. Dazu wird ein Neu­bau ent­ste­hen mit ei­ner mo­der­nen Aus­stel­lung, ei­nem 360 Grad Ki­no, ei­nem Vor­trags­raum so­wie ei­nem be­geh­ba­ren Dach. Die pla­nen­den und aus­führen­den Mit­ar­bei­ter für die Er­leb­nis­welt ste­hen an dem Tag den Be­su­che­rin­nen und Be­su­chern für Fra­gen und An­mer­kun­gen zur Ver­fü­gung.

