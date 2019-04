Neue Plattformen, Allianzen und Partnerschaften

Für Phoe­nix Con­tact geht es seit Jah­ren ste­tig auf­wärts. 2016 hat die Um­satz­kurve noch­mal einen leich­ten Knick stei­ler nach oben ge­macht. Mit ei­nem Um­satz­wachs­tum von acht Pro­zent konnte das Un­ter­neh­men im letz­ten Jahr einen Um­satz von 2,38 Mil­li­ar­den Euro er­zie­len. Welt­weit sind mitt­ler­weile 17.400 Mit­ar­bei­ter be­schäf­tigt. Zum Ver­gleich: 2017 lag das Um­satz­plus bei elf Pro­zent, was ei­nem Um­satz von 2,20 Mil­li­ar­den Euro ent­spricht. Lässt man die Währungs­ef­fekte der welt­weit agie­ren­den Blom­ber­ger außer Acht, dann hätte das Um­satz­wachs­tum bei 11,1 Pro­zent ge­le­gen. "In Deutsch­land, un­se­rem im­mer noch be­deu­tends­tem Markt ha­ben wir mit sie­ben Pro­zent er­neut ein sehr gu­tes Er­geb­nis er­reicht. In al­len Welt­re­gio­nen gab es zwei­stel­lige Zu­wäch­se", so CEO Frank Stühren­berg. Für wach­sen­den Um­satz muss man je­doch auch et­was tun. 207 Mil­lio­nen Euro hat Phoe­nix Con­tact im ver­gan­ge­nen Jahr in IT-In­fra­struk­tur, Ma­schi­nen und An­la­gen so­wie Ge­bäude in­ves­tiert. 200 Mil­lio­nen sind für die­ses Jahr an In­ves­tio­nen ge­plant. Ein Bud­get von sie­ben Pro­zent des Um­sat­zes wird 2019 für die For­schung und Ent­wick­lung neuer Pro­dukt­tech­no­lo­gien ver­wen­det.Vor al­lem Lö­sun­gen für die Zu­kunfts­märkte Ener­gie, Mo­bi­lität und In­fra­struk­tur ste­hen da­bei im Fo­kus. Auf der Han­no­ver Messe wird Phoe­nix Con­tact ab 1. April al­ler­dings "nur" als dritt­größter Aus­stel­ler da­bei sein und Lö­sun­gen für die di­gi­tale Trans­for­ma­tion vor­stel­len. An ins­ge­samt elf Mes­sestän­den wird das Un­ter­neh­men dort ver­tre­ten sein und als High­light den PLC­next Store vor­stel­len. Die Platt­form macht es mög­lich, Soft­ware-Lö­sun­gen für die In­dus­trie­welt als eine Art App an­zu­bie­ten. Wer bei­spiels­weise eine Pro­gram­mie­rung für eine Pumpe benötigt, kann sich dann dafür die ent­spre­chende App her­un­ter­la­den und muss nicht erst selbst eine ei­gene Pro­gram­mie­rung ent­wi­ckeln.

vom 03.04.2019 | Ausgabe-Nr. 14A

