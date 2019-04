Ein neues Gewand für Lippe aktuell

"Lippe ak­tu­ell" fei­ert mit 33 Jah­ren einen ech­ten Schnaps­zahl­ge­burts­tag. Da man in die­sem Al­ter ei­gent­lich schon rich­tig im Le­ben – in un­se­rem Fall in Lippe – steht, könnte man sich ja läs­sig zurück­leh­nen. Also rein theo­re­tisch und ganz nach dem Motto "­Ne­ver change a win­ning team” oder "Das ha­ben wir im­mer schon so ge­macht”... Wie ge­sagt, theo­re­tisch. Alt­be­währt ist si­cher­lich gut, al­ler­dings kann das auf Dauer auch ein biss­chen Rost an­set­zen, lang­wei­lig wer­den oder ein­fach nicht mehr gut ge­nug sein. Neue Wege ge­hen – das ist hier in Lippe aber längst an­ge­kom­men und mitt­ler­weile auch für gut be­fun­den wor­den. Und wenn diese neuen Wege dann einen noch lo­ka­le­ren Be­zug zur Re­gion wählen, kann es doch ei­gent­lich nur gut wer­den. In Lippe für Lippe eben. Mit der heu­ti­gen Aus­gabe von "Lippe ak­tu­ell" be­kommt die Mitt­wochs­aus­gabe ein neues Ge­sicht: Die ers­ten acht Sei­ten zei­gen sich im ge­wohn­ten For­mat mit dem Thema der Wo­che, das in­ter­essante The­men auf den fol­gen­den Sei­ten noch ge­nauer und näher be­leuch­tet und natür­lich den Kreis Lippe-Sei­ten. Neu ist jetzt mitt­wochs der Blick ü­ber die Kreis­gren­zen hin­aus. Un­ter der Ru­brik "­Ne­benan" gibt es Kul­tur­tipps rund um Lip­pe. Wann steht im Stadt­thea­ter Bie­le­feld eine Pre­miere an? Wel­che Bands tre­ten im Jazz­club in Min­den auf? Und was bie­ten die Mu­seen im Um­kreis? Auch wenn die lip­pi­schen Städte und Ge­mein­den kul­tu­rell viel zu bie­ten ha­ben, lohnt sich ein Blick ü­ber den "­Kreis­ran­d" al­le­mal. Das ein oder an­dere neue For­mat in Form von Se­rien ist hier auch ein­ge­plant. Es kann also span­nend wer­den. In der Kom­pakt­aus­gabe von "Lippe ak­tu­ell" im In­nen­teil kommt auf 16 Sei­ten ein neues For­mat ins Spiel. Hier wer­den wir ü­ber das Le­ben in Bad Sal­zu­flen, Det­mold, Lage und Lemgo noch in­ten­si­ver und aus­führ­li­cher be­rich­ten. Zu­sätz­lich fin­den sich auch der Sport und die Kul­tur im neuen Kom­pakt­for­mat und – da die Hoch­schu­len in Lippe weit ü­ber die Gren­zen hin­aus dafür be­kannt sind, ge­niale Köpfe und her­aus­ra­gende Mu­si­ker aus­zu­bil­den, schauen wir mit den "­Cam­pus (Ein)bli­cken" hin­ter die Ku­lis­sen und stel­len Pro­jek­te, For­schung und Lehre vor. Pas­send zum Ge­burts­tag ha­ben wir uns also ein neues Ge­wand gegönnt; um am Puls der Zeit zu blei­ben, im bes­ten Fall den Le­se­wert zu stei­gern und um die­ses ge­wisse Mehr an re­gio­na­len Wur­zeln wie­der neu in Lippe wach­sen zu las­sen.

vom 03.04.2019 | Ausgabe-Nr. 14A

Drucken | Versenden