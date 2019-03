Heute gibt‘s was auf die Ohren!

"Lemgo Live" bietet Musik in neun Kneipen und Cafés

Vor­freu­de: (von links) Da­jana Rau­lic vom Café „Quer­beet", Ingo Som­bray von der „Wei­ten Welt", Mi­chael Na­wrot vom „All In", An­dreas Wag­ner von der „Zünd­ker­ze" und Da­mian Wilk vom „­Café am Wall". Fo­to: LMH

Lemgo (LM­H). Neun ver­schie­dene Knei­pen und Cafés la­den am heu­ti­gen Sams­tag, 30. März, zur Früh­lings­aus­gabe von "Lemgo Li­ve" in die In­nen­stadt ein. Das Kon­zept hat sich be­währt: Zwei­mal im Jahr kön­nen die Be­su­cher bei freiem Ein­tritt in den teil­neh­men­den Bars und Knei­pen Mu­sik ver­schie­de­ner Stil­rich­tun­gen ge­nießen. Alle Lo­ka­litäten sind fußläu­fig er­reich­bar. "Das Be­sondre ist, dass die Ga­stro­no­men die Auf­tritte selbst or­ga­ni­sie­ren", sagt An­dreas Wag­ner, In­ha­ber der Zünd­ker­ze. "Es gibt keine Vor­ga­ben, was die Mu­si­krich­tung be­trifft". Mit ihm freuen sich auch Da­jana Rau­lic, Be­trei­be­rin des Café Quer­beet, Ingo Som­bray von der Wei­ten Welt, Mi­chael Na­wrot vom All In so­wie Da­mian Wilk vom Café am Wall auf bes­tes Früh­lings­wet­ter und einen großen An­drang. Be­reits ab 16 Uhr star­tet Hans-Jür­gen Dümpe mit sei­nem Ak­kor­deon ein Me­lo­dien- und Mit­sing-Pro­gramm im Café am Wall. Ab 20 Uhr er­war­ten die Be­su­cher dann die He­lene-Fi­scher-Co­ver-Show in der Me Loun­ge, Sin­ger-Song­wri­ter Rene Wie­neke im Eis­café Ve­ne­zia, die Rock- und Blues­band Thurs­day Cult im Café Quer­beet, die Rock-Pop-Co­ver-Band More or Less in der Zünd­kerze so­wie die Red Ca­dil­lac Band im Jo­vel.

DJ Olli G. legt ab 21 Uhr im All In auf. Eben­falls um 21 Uhr star­tet Minds­lide mit In­die-Rock in der Wei­ten Welt so­wie die Re­lics Rock­band im Mu­sic­pub Ul­ti­mo. Wei­tere In­for­ma­tio­nen gibt es un­ter "fa­ce­boo­k.­com/lem­go­li­ve".

vom 30.03.2019 | Ausgabe-Nr. 13B

