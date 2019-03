Stand-Up-Paddling ist ein neues Highlight

Saison am Schiedersee startet an diesem Wochenende

Spaß für Klein und Groß: Zum Sai­son­start am Sü­du­fer des Schie­der­sees öff­net auch der Fa­mi­li­en­park Fan­ta­stico wie­der. Fo­to: Pa­trick Piecha

Schie­der-Schwa­len­berg. Die ers­ten Son­nen­strah­len ha­ben be­reits im Fe­bruar und März den Schie­der­see er­reicht und für woh­lige Früh­lings­ge­fühle bei zahl­rei­chen Be­su­chern ge­sorgt. Um an den nächs­ten war­men Ta­gen mit vol­lem An­ge­bot be­reit­zu­ste­hen, hat das fleißige Team vom Schie­der­see an vie­len Ecken und Kan­ten ge­schraubt und ge­schrubbt. Dem pünkt­li­chen Sai­son­start steht nun nichts mehr im We­ge. Ab die­sem Wo­chen­ende sind die At­trak­tio­nen am Sü­du­fer des Ge­wäs­sers wie­der täg­lich geöff­net. Wer nach dem Tru­bel zwi­schen Tret­boo­ten, Strand und Frei­zeit­park et­was Ruhe sucht, kann in den ers­ten Wo­chen bei ei­ner Tasse Kaf­fee, hei­mi­sche Kunst auf sich wir­ken las­sen. Das Re­stau­rant Brei­ten­grad be­her­bergt erst­mals eine Aus­wahl von 30 Gemäl­den des Blom­ber­ger Künst­lers Wolf­gang Ro­se. Die Aus­stel­lung un­ter dem Motto "Von Na­tur bis Fan­ta­sie" ist für circa vier Wo­chen zu be­stau­nen. Neu ab Mai ist das An­ge­bot des Trend­sports Stand-Up-Padd­ling (SUP). Hierzu konnte ein pro­fes­sio­nel­ler An­bie­ter (SUP-Club Pa­der­born) ge­won­nen wer­den, der be­reits auf dem Lip­pe­see gute Er­fah­run­gen ge­sam­melt hat. Un­ter "ww­w.­schie­der­see.­de" kön­nen Kurse ge­bucht wer­den.

Ü­ber­re­gio­nal be­kannt ist das bunte Ver­an­stal­tungs­ge­sche­hen am Sü­du­fer des Sees. Es ist er­neut ge­lun­gen, ein hoch­karäti­ges Pro­gramm auf die Beine zu stel­len. "Je­den Mo­nat ein High­light", so das am­bi­tio­nierte Mot­to. Da­bei raus­ge­kom­men ist ein Sai­son­ka­len­der der ne­ben dem bun­ten in­di­schen Tra­di­ti­ons­fest Holi (15. Ju­ni), dem Jah­res­high­light "­Schie­der­see in Flam­men" (12. bis 14. Ju­li) oder dem Stell­dich­ein der Mal­lorca-Stars (17. Au­gust) noch reich­lich mehr zu bie­ten hat. Das de­tail­lierte Pro­gramm mit al­len In­fos zu den Ver­an­stal­tun­gen, so­wie den be­reits frei­ge­schal­te­ten Ticketshop fin­den Gäste auf der In­ter­netseite des Schie­der­sees. Den Start in die Ver­an­stal­tungs­sai­son macht im Mai (25. Mai) die "­Ph­poe­nix Con­tact Dra­chen­boot­re­gat­ta". Ein zu­sam­menschweißen­des Tea­mer­leb­nis für Fir­men, Ver­eine und Clubs. Das Häm­mern der Rhyth­mustrom­meln auf den ein­drucks­vol­len Boo­ten mit Dra­chen­kopf ist an die­sem Tag weit ü­ber den See hin­aus zu hören.

vom 30.03.2019 | Ausgabe-Nr. 13B

Drucken | Versenden