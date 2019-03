Auf dem Weg zum Bürgerbegehren

Kreis Lip­pe. Nach­dem der Kreis­tag die Ein­führung der Alt­kenn­zei­chen DT und LE, zu­sätz­lich zu LIP, mit knap­per Mehr­heit ab­ge­lehnt hat, wird nun der Weg zum Bür­ger­be­geh­ren be­rei­tet. Am Mon­tag, 1. April, la­den die In­itia­to­ren zum ers­ten Tref­fen ein. Treff­punkt ist um 19.30 Uhr das Land­g­ast­haus El­lern­krug in La­ge, Det­mol­der Str. 315. Ver­tre­ter der Freien Wäh­ler Det­mold, des Au­to­mo­bilclub Lemgo und der Jun­gen Union Lippe wer­den die Rah­men­be­din­gun­gen ei­nes Bür­ger­be­geh­rens be­spre­chen und ge­ge­be­nen­falls. die ers­ten Schritte ein­lei­ten, heißt es in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung. Aus Sicht der In­itia­to­ren spie­gelt das Er­geb­nis im Kreis­tag nicht den Bür­ger­wil­len wie­der. Bei DT und LE gehe es nicht um Kirch­turm­den­ken son­dern nur um Kenn­zei­chen die sich viele Lip­per zurück wün­schen. Lippe sei eine his­to­ri­sche Ein­heit, zu­sätz­li­che Kenn­zei­chen wür­den die Iden­ti­fi­ka­tion mit der Hei­mat nicht ver­än­dern.

vom 30.03.2019 | Ausgabe-Nr. 13B

