Landfrauen-Ausflug

Kreis Lip­pe. An­ders als im Heft an­ge­ge­ben be­su­chen die Land­frauen Lemgo-Schöt­mar-Kirch­hei­de/Wüs­ten am Don­ners­tag, 4. April, die Straußen­farm Da­niel in Del­brück. Die An­fahrt er­folgt per Bus als Halb­ta­ges­fahrt. Nach Kaf­fee und Ku­chen ist eine in­for­ma­tive Be­triebs­be­sich­ti­gung ge­plant. An­sch­ließend gibt es die Mög­lich­keit Wurst­wa­ren, Brote und Li­köre zu er­wer­ben. An­mel­dung bis 30. März bei Ma­rita Lim­berg un­ter (05232) 65845 oder per E-Mail an "­Ma­ri­ta.Lim­ber­g@we­b.­de".

vom 30.03.2019 | Ausgabe-Nr. 13B

