Bad Sal­zu­flen-Schöt­mar. Am Sonn­tag, 31. März um 18 Uhr gas­tiert das En­sem­ble Ma­res­cotti in der ev.-ref. Ki­lians­kir­che in Schöt­mar. Die vier Mu­si­ker spie­len seit mehr als zehn Jah­ren zu­sam­men. Die bei­den Block­flötis­ten sind Vir­tuo­sen auf ih­ren In­stru­men­ten. Ka­trin Krauß ist Teil von "Flau­tan­do”, ei­nem der führen­den Block­flöten­quar­tetts Deutsch­lands. Hart­mut Le­de­boer ist in der Ham­bur­ger Staats­o­per zu hören, wenn Opern in his­to­ri­scher Auf­führungs­pra­xis ge­ge­ben wer­den. Vol­ker Jä­nig ist Lan­des­kan­tor und Uta Sin­ger liebt die Mu­sik nicht nur als Sän­ge­rin und Chor­lei­te­rin son­dern auch als Kir­chen­mu­si­ke­rin. Das Kon­zert­pro­gramm des En­sem­bles bein­hal­tet vir­tuose und be­sinn­li­che Mu­sik der Re­naissance- und Ba­rock­zeit. Der Ein­tritt an der Abend­kasse kos­tet 10 Eu­ro, er­mäßigt 8 Eu­ro.

vom 27.03.2019 | Ausgabe-Nr. 13A

