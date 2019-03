Im Interview: Prof. Dr. Christoph Redecker , Chefarzt der Neurologie am Klinikum Lippe-Lemgo

Herr Prof. Re­decker, wie er­kennt man einen Schlag­an­fall? Prof. Re­decker: Erst ein­mal tre­ten die Sym­ptome im­mer plötz­lich auf. Das kann eine halb­sei­tige Läh­mung oder ein Taub­heits­ge­fühl sein, Schwin­del, hef­ti­ger Kopf­schmerz, Sehstörun­gen, eine ver­wa­schene Aus­spra­che oder auch Wort­fin­dungs­störun­gen. Je­der In­farkt ist sehr in­di­vi­du­ell und kann auch ganz un­ty­pi­sche Sym­ptome mit sich brin­gen. In etwa 85 Pro­zent der Fälle sind Hirn­re­gio­nen durch eine Ge­fäß­ver­stop­fung un­ter­ver­sorgt. Ein Pa­ti­ent mit ei­nem aku­ten Schlag­an­fall wird idea­ler­weise in ei­nem Kran­ken­haus mit ei­ner Spe­zi­al­sta­tion für Schlag­an­fall-Be­trof­fe­ne, ei­ner so­ge­nann­ten Stroke Unit, be­han­delt, wie es sie im Lem­goer Kli­ni­kum seit etwa An­fang 2000 gibt. Hier kön­nen wir mit der Com­pu­ter- und Ma­gne­tre­so­nanz­to­mo­gra­fie selbst sehr kleine Schlagan­fälle ent­de­cken. Wie wird ein Schlag­an­fall in der Akut-Phase be­han­delt? Prof. Re­decker: Eine Me­thode ist die Throm­bo­lyse (Lyse-The­ra­pie). Da­bei wird ein Me­di­ka­ment ver­ab­reicht, das das Ge­rinn­sel auf­lö­sen soll. Das Zeit­fens­ter dafür ist eng, die The­ra­pie sollte mög­lichst in­ner­halb von vier­ein­halb Stun­den nach Auf­tre­ten der ers­ten Schlag­an­fall-Sym­ptome be­gin­nen. Die Be­hand­lungs­er­folge sind am bes­ten, je schnel­ler mit der The­ra­pie be­gon­nen wird. Wir wer­den im­mer wie­der ge­fragt, warum man mit der Lyse-The­ra­pie nicht be­reits im Ret­tungs­wa­gen be­ginnt. Die Ant­wort ist ein­fach. Es gibt im­mer wie­der auch Schlagan­fäl­le, die durch Blu­tun­gen im Ge­hirn aus­gelöst wor­den sind. In solch ei­nem Fall das Blut zu ver­dün­nen, würde die Blu­tung nur noch ver­stär­ken. Eine wei­tere Me­thode ist die Throm­bek­to­mie, also ein me­cha­ni­scher Ein­griff. Da­bei wird das Ge­rinn­sel im Ge­hirn durch einen Ka­the­ter ent­fernt. Die Throm­bek­to­mie wird vor al­lem bei größe­ren Ge­rinn­seln an­ge­wen­det, die nicht al­lein durch Me­di­ka­mente ent­fernt wer­den kön­nen. Bei ei­ner Hirn­blu­tung hin­ge­gen ver­drängt das ent­ste­hende Blut­ge­rinn­sel das um­lie­gende Ge­we­be. Durch den dar­aus ent­ste­hen­den Druck kön­nen auch ge­sunde Ge­hirn­teile ge­schä­digt wer­den. Hier muss ab­ge­wo­gen wer­den, ob ein ope­ra­ti­ver Ein­griff not­wen­dig ist. Sie hat­ten ge­sagt, dass man einen Schlag­an­fall, wenn er recht­zei­tig be­han­delt wird, ein­gren­zen kann. Wie geht das, wenn das Ge­webe doch zer­stört ist? Prof. Re­decker: Ein Schlag­an­fall ist im Prin­zip wie ein Kern, der sich aus­dehnt. Früh­zei­tig be­han­delt, kann man um­ge­be­nes Ge­webe noch ret­ten. Und das Ge­hirn ist un­glaub­lich an­pas­sungs­fähig und kann ver­lo­ren­ge­gan­gene Funk­tio­nen kom­pen­sie­ren. Es steht in stän­di­gem Kon­takt mit der Außen­welt und kann Funk­tio­nen oft wie­der kom­plett her­stel­len. Auf der Stroke Unit be­ginnt in den ers­ten Ta­gen auch die Re­ha­bi­li­ta­tion durch Phy­sio- und Er­go­the­ra­pie und Lo­gopä­die. In der Re­gel ver­las­sen die Be­trof­fe­nen nach ein bis drei Ta­gen die Stroke Unit. Von hier aus wer­den sie ent­we­der auf eine neu­ro­lo­gi­sche Nor­mal­sta­tion ver­legt oder sie wer­den di­rekt in eine Re­ha­bi­li­ta­ti­ons­ein­rich­tung ü­ber­wie­sen. Aber – nicht je­der Be­trof­fene kann auf der Stroke Unit be­han­delt wer­den. Be­wusst­lose Pa­ti­en­ten oder sol­che die schwere Be­glei­ter­kran­kun­gen ha­ben, kön­nen nur auf ei­ner In­ten­sivsta­tion the­ra­piert wer­den. Die Ent­schei­dung auf wel­cher Sta­tion ein Be­trof­fe­ner be­han­delt wird, kann al­ler­dings schnel­ler und prä­zi­ser in ei­ner spe­zia­li­sier­ten Kli­nik ge­trof­fen wer­den. Da­her sollte je­der Schlag­an­fall-Be­trof­fene – so­fern es me­di­zi­nisch ver­ant­wort­bar ist – im­mer erst dort­hin ein­ge­lie­fert wer­den. Lippe ak­tu­ell be­dankt sich für das In­ter­view

vom 27.03.2019 | Ausgabe-Nr. 13A

Drucken | Versenden