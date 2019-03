Wenn aus "organisch unauffällig" ein Notfall wird Ein Riss in der Halsschlagader war der Auslöser

Kreis Lip­pe/ Leo­polds­höhe (n­r). "Natür­lich hatte ich Angst, als ich mei­nen Arm nicht mehr be­we­gen konnte und vor al­lem, als mir die Te­le­fon­num­mer mei­nes Man­nes nicht mehr ein­fiel, als ich ihn um Hilfe bit­ten woll­te. Aber in Rich­tung Schlag­an­fall habe ich da nicht ge­dacht", erzählt Sonja P. "Ich wusste nicht, dass die Aus­faller­schei­nung im Arm durch eine Störung im Blut­fluss zum Ge­hirn ver­ur­sacht wurde und natür­lich auch nicht, dass das die Ankün­di­gung ei­nes Schlag­an­falls war." Wären die Sym­ptome gleich rich­tig dia­gno­s­ti­ziert wor­den, hätte sie ver­mut­lich nicht zwei Schlagan­fälle er­lit­ten. Da­mals war die zwei­fa­che Mut­ter 42 Jahre alt, also im land­läu­fi­gen Ver­ständ­nis zu jung für einen Schlag­an­fall. Fünf Tage lag sie sta­tionär und die Sym­ptome ver­schlech­ter­ten sich ra­pi­de. "Da auf dem MRT nichts ent­deckt wor­den war, such­ten die Ärzte in ganz an­de­ren Rich­tun­gen."

Als sie nach fünf Ta­gen als "­or­ga­nisch un­auffäl­lig" aus der Kli­nik ent­las­sen wur­de, konnte sie sich kaum noch sel­ber be­we­gen. Da ihr Ge­sund­heits­zu­stand sich von Stunde zu Stunde ver­schlech­terte und sie sich halb­sei­tig oh­ne­hin kaum noch be­we­gen konnte und schließ­lich von der Schul­ter ab­wärts halb­sei­tig gelähmt war, fie­len die zwei Schlagan­fälle erst nach ei­nem wei­te­ren MRT auf – et­li­che Tage später. "Erst da bin ich dann mit dem Ret­tungs­wa­gen auf eine Stroke Unit ge­bracht wor­den. Viel zu spät natür­lich. Dort wurde dann aber di­rekt mit der The­ra­pie be­gon­nen. Ich be­kam Throm­bo­se­sprit­zen zur Blut­ver­dün­nung und täg­lich Phy­sio- und Er­go­the­ra­pie. Mein Sprach­zen­trum war zum Glück nicht be­trof­fen." Die Dia­gnose brachte nicht den er­war­te­ten Schock, son­dern eher ein Ge­fühl der Er­leich­te­rung. "­Man zwei­felt ja an sich selbst und end­lich wusste ich, dass ich nicht ver­rückt wer­de, son­dern dass die Aus­faller­schei­nun­gen eine tatsäch­li­che Ur­sa­che ha­ben. Das war un­ter den Um­stän­den bes­ser zu er­tra­gen, als von den Ärz­ten auf die Psy­cho­schiene ab­ge­scho­ben zu wer­den." Fünf Wo­chen wurde sie in ei­ner Kli­nik the­ra­piert, bis sie einen Reha-Platz be­kam. Ein­ge­lie­fert wurde sie dort in ei­nem Roll­stuhl. Wie­der fünf Wo­chen später konnte sie wie­der nach Hause - ohne Roll­stuhl. Im Juli ist sie wie­der ar­bei­ten ge­gan­gen. "Ich habe auch außer­halb der The­ra­pie­sit­zun­gen geüb­t", erzählt sie. "Es ist ei­gen­ar­tig zu wis­sen, wie man greift oder schreibt, es aber nicht um­set­zen kann. Da wird ge­sagt: Stre­cken sie ih­ren Arm nach vor­ne. Ja, ich weiß wie das geht. Theo­re­tisch, aber mein Ge­hirn konnte ja den Be­fehl dazu nicht mehr aus­führen. Ich musste es mir ab­gu­cken – von mei­ner lin­ken Hand, mei­nem lin­ken Arm oder Bein. Im­mer wie­der. Tau­send Mal, bis an­dere Be­rei­che mei­nes Ge­hirns die Funk­tio­nen wie­der ü­ber­nom­men ha­ben. Und das musste ich mit vie­len klei­nen ei­gent­lich selbst­ver­ständ­li­chen Be­we­gun­gen ma­chen, wie mit dem Fuß ab­rol­len oder et­was mit der Hand weg­wi­schen." Die The­ra­peu­ten sag­ten ihr, dass man in­ner­halb des ers­ten Jah­res die größten Fort­schritte er­rei­chen könnte und – je jün­ger der Pa­ti­ent sei, de­sto lern­fähi­ger sei das Ge­hirn. Für Sonja P. be­deu­te­ten die fünf Wo­chen Reha einen rie­si­gen Sprung nach vorn. In­zwi­schen geht es ihr wie­der gut. Ein­schrän­kun­gen spürt sie noch – vor al­lem im rech­ten Bein, das eine Emp­fin­dungs­störung zurück­be­hal­ten hat. "A­ber Außen­ste­hen­de, die nichts von mei­nen Schlagan­fäl­len wis­sen, mer­ken nichts. Für mich bleibt eine leichte Träg­heit mei­ner rech­ten Kör­per­hälf­te, aber da­mit kann ich gut um­ge­hen. Lippe ak­tu­ell be­dankt sich für das In­ter­view.

vom 27.03.2019 | Ausgabe-Nr. 13A

