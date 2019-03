Schnupperkurs zeigt  praktische Denkmalpflege

Freilichtmuseum Detmold erweitert Angebot

Schnup­pern in ih­rem frei­wil­li­gen so­zia­len Jahr in das Be­rufs­bild Denk­mal­pfle­ger: Leo­nie Si­mon (links) und Mona Baum­gart im LWL-Frei­licht­mu­seum Det­mold. Fo­to: LWL

Det­mold (lw­l). Aus­bil­dung ist seit je­her im LWL-Frei­licht­mu­seum Det­mold ein wich­ti­ges The­ma. Jetzt ist noch ein neuer Bau­stein hin­zu­ge­kom­men: das Frei­wil­lige So­ziale Jahr in der Denk­mal­pfle­ge. In Zu­sam­men­ar­beit mit der Ju­gend­bauhütte West­fa­len in Soest, ei­ner Ein­rich­tung der Deut­schen Stif­tung Denk­mal­schutz (DS­D), ge­währt das Mu­seum jun­gen Men­schen im Rah­men die­ses Frei­wil­li­gen­diens­tes ab so­fort einen Ein­blick in die Be­rufs­welt der Denk­mal­re­stau­rie­rung. Die ers­ten bei­den FSJ-le­rin­nen im Mu­seum sind Mona Baum­gart (19 Jah­re) aus Müns­ter und die gleich­alt­rige Leo­nie Si­mon aus Men­den. Sie nut­zen die Zeit nach der Schu­le, um in die Denk­mal­pflege hin­ein­zu­schnup­pern. Beide ha­ben sich schon im­mer für prak­ti­sche hand­werk­li­che Tätig­kei­ten in­ter­es­siert und er­hof­fen sich nun von ih­rer Zeit im Frei­licht­mu­seum An­stöße für die be­ruf­li­che Ori­en­tie­rung. Die bei­den sind in die lau­fen­den Ar­bei­ten der Ge­bäu­de­re­stau­ra­to­ren ein­ge­bun­den. Ak­tu­ell sind das etwa Lehm­putz­ar­bei­ten im Haupt­haus des Müns­ter­län­der Gräf­ten­ho­fes. Im Bau­be­reich bil­det das Mu­seum nicht nur seit Jah­ren Zim­me­rer und Tisch­ler aus, son­dern in Ko­ope­ra­tion mit dem Fe­lix-Fe­chen­bach-Be­rufs­kol­leg des Krei­ses Lippe auch Tech­ni­ker für Bau­denk­mal­pflege und Alt­bau­er­hal­tung. Wer sich ü­ber ein FSJ in­for­mie­ren möch­te, kann dies auf den In­ter­netsei­ten der Ju­gend­bauhütte West­fa­len tun: "ww­w.i­jgd.­de” und "ww­w.frei­wil­li­ges­jahr-nr­w.i­jgd.­de/fsj-bfd-in-der-denk­mal­pfle­ge.html”.

vom 27.03.2019 | Ausgabe-Nr. 13A

