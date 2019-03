Musical Angebot für Kinder

Anmeldung ab sofort bei der Lippischen Landeskirche

Kreis Lip­pe. "­Die Schrift an der Wan­d" ist ein Mu­si­cal für sechs- bis drei­zehn­jäh­rige Kin­der. El­tern kön­nen ihre Kin­der ab so­fort für das Mu­si­cal bei der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che an­mel­den. Es geht um Sin­gen, Thea­ter spie­len, Tan­zen, Ku­lis­sen bauen und ge­mein­sam im Ram­pen­licht ste­hen. Gerne kön­nen sich auch El­tern bei der Ge­stal­tung der Ku­lis­sen und Kostüme be­tei­li­gen. Das Mu­si­cal zeigt bun­tes Markt­trei­ben, ein Fest am Kö­nigs­hof, Wei­se, Zau­be­rer und Ge­lehr­te. Die Ter­mine für die Pro­ben sind am 6. und 7. April und am 4. und 5. Mai. Die Auf­führun­gen fin­den am Sonn­tag, 5. Mai, um 15.30 Uhr im Ge­mein­de­haus der ev.-ref. Kir­chen­ge­meinde in Talle so­wie zwei­mal am Don­ners­tag, 20. Ju­ni, auf dem Kir­chen­tag in Dort­mund statt. Die Lei­tung liegt bei Inka Derst­ven­sek, Mi­riam Hähnel und Team. Die Kos­ten be­tra­gen 15 Euro in­klu­sive Ver­pfle­gung, Ma­te­ri­al­kos­ten und Aus­flug zum Kir­chen­tag. An­mel­dun­gen wer­den bis zum 1. April er­be­ten an "­bil­dung@lip­pi­sche-lan­des­kir­che.­de” oder un­ter Te­le­fon (05231) 976-742.

vom 27.03.2019 | Ausgabe-Nr. 13A

