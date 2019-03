"Lippequalität" lädt ein

Öffentliche Mitgliederversammlung findet am 26. März in Lemgo statt

Kreis Lip­pe/Lem­go. Die lip­pi­sche Re­gio­na­li­ni­tia­tive "Lip­pe­qua­lität" lädt öf­fent­lich zu ih­rer Jah­res­haupt­ver­samm­lung ein. Sie fin­det am Diens­tag, 26. März um 19 Uhr in der Stif­tung Eben-Ezer in Lemgo statt. Ne­ben den Re­gu­la­rien des Ver­eins steht ein Be­richt ü­ber den ak­tu­el­len Stand der Ent­wick­lung der Re­gio­nal­marke und de­ren Lo­gis­tik auf der Ta­ges­ord­nung. Im Start be­fin­det sich ge­gen­wär­tig die "Lippe Re­gio­nal gGmb­H" der Stif­tung Eben-Ezer. Wahlen ste­hen in die­sem Jahr nicht an. Im ver­gan­ge­nen Jahr hatte Jobst Flör­ke­meier (Bad Sal­zu­flen) den lang­jäh­ri­gen Vor­sit­zen­den Gün­ter Puz­berg (Det­mold) im Vor­sitz ab­ge­löst.

Die In­itia­tive bie­tet mit ih­ren Be­trie­ben Pro­dukte aus fast al­len Le­bens­mit­tel­spar­ten so­wie et­li­che Non­food-Ar­ti­kel an. In die­sem Jahr sind meh­rere wei­tere Be­triebe bei­ge­tre­ten. Sie do­ku­men­tier­ten da­mit ihr In­ter­esse an ei­ner ge­prüf­ten, mehr­fach aus­ge­zeich­ne­ten und qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­gen Re­gio­nal­mar­ke, schreibt der Ver­ein in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung. Das starke Kun­den­in­ter­esse an "Lip­pe­qua­lität" kenn­zeichne nicht nur die Glaub­wür­dig­keit und At­trak­ti­vität des re­gio­na­len An­ge­bots, son­dern sei zu­gleich rich­tungs­wei­send für einen wei­te­ren Aus­bau der Mar­ke. Der Han­del kann ebenso wie wei­tere Pro­du­zen­ten in Lippe Mit­glied im Ver­ein wer­den und so die po­si­tive Ent­wick­lung för­dern. Im An­schluss wird zu­dem der Ver­ein "Lip­pe­freun­de" seine kurze dies­jäh­rige Ver­samm­lung ab­hal­ten. Er ist in den ver­gan­ge­nen Jah­ren ins­be­son­dere mit der Ak­tion "Blühende Land­schaft Lip­pe" her­vor­ge­tre­ten und hat An­stöße im pri­va­ten, pri­vat­wirt­schaft­li­chen und öf­fent­li­chen Be­reich für die An­lage von Blühwie­sen und Blüh­gehöl­zen ge­ge­ben.

vom 23.03.2019 | Ausgabe-Nr. 12B

