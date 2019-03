Mütter können im Kur-Café klönen

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Zum Kur-Café la­den die Trä­ger der Kur­be­ra­tung des Müt­ter­ge­ne­sungs­wer­kes in Lippe alle Müt­ter, die be­reits zu ei­ner Kur ge­fah­ren sind, herz­lich ein. Es fin­det statt am 2. April um 16 Uhr in der Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­be­geg­nungs­stätte des Deut­schen Ro­ten Kreu­zes, Horn­sche Str. 29-31, in Det­mold. Das Kur-Café ist als Nach­sorge bei Müt­ter­ge­ne­sungs­ku­ren ge­dacht, die aus Ver­mitt­lung, der Ge­sund­heits­maß­nahme selbst und ei­ner Nach­sorge be­ste­hen, da­mit der Ku­rer­folg der Müt­ter mög­lichst lange er­hal­ten bleibt. Bei kos­ten­lo­sem Kaf­fee und Ku­chen gibt es die Ge­le­gen­heit, sich mit an­de­ren Müt­tern aus­zut­au­schen. Es wird zum Thema "Stress­be­wäl­ti­gung durch Be­sin­nung auf sich selbst" spre­chen. Eine Kin­der­be­treu­ung ist vor­han­den. An­mel­dun­gen sind bis 25. März beim Ca­ri­tas­ver­band Lippe un­ter der Te­le­fon­num­mer (05231) 99299 oder beim Deut­schen Ro­ten Kreuz Lippe un­ter der Ruf­num­mer (05231) 92140 mög­lich.

vom 23.03.2019 | Ausgabe-Nr. 12B

