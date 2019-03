Truppen üben Veränderte Erreichbarkeit Kreisverkehr wird umgebaut

Kreis Lip­pe. Auf dem Trup­penü­bungs­platz Sen­ne­la­ger und in der nähe­ren Um­ge­bung ist von Mon­tag, 25. März bis Don­ners­tag, 4. April eine Ü­bung des nie­der­län­di­schen Mi­litärs vor­ge­se­hen. Sie wird durch 30, da­von 18 ge­pan­zer­te, Fahr­zeuge be­glei­tet. Im Zeit­raum der An- und Ab­reise der Trup­pen­teile wer­den diese auch die um­lie­gen­den Straßen des Trup­penü­bungs­plat­zes nut­zen. Mit Ver­kehrs­ein­schrän­kun­gen durch Straßen­sper­run­gen ist nicht zu rech­nen, es kann je­doch un­ter an­de­rem durch den Ein­satz von Ü­bungs­mu­ni­tion in der wei­te­ren Um­ge­bung zu Lärm­beläs­ti­gun­gen kom­men. Kreis Lip­pe/­Det­mold. Die Un­ab­hän­gige Be­schwer­de­stelle (UBL) Psych­ia­trie ist ab so­fort un­ter ei­ner neuen Ruf­num­mer er­reich­bar. Zu den Öff­nungs­zei­ten am Mitt­woch von 14.30 bis 16.30 Uhr wer­den Be­schwer­den so­wohl di­rekt in der Selbst­hilfe-Kon­takt­stelle in der Bis­marck­straße 8 in Det­mold an­ge­nom­men als auch un­ter der Te­le­fon­num­mer (05231) 3040985. Diese Num­mer kön­nen Be­schwer­de­führende auch außer­halb der di­rek­ten Er­reich­bar­keit am Mitt­woch je­der­zeit an­ru­fen und ihr An­lie­gen hin­ter­las­sen. Die­ses wird dann von den Mit­ar­bei­tern der UBL zeit­nah be­ar­bei­tet. Bad Sal­zu­flen/Leo­polds­höhe. Für den Bau des Geh- und Rad­we­ges an der Hee­per Straße in Bad Sal­zu­flen und dem Al­ten Post­weg in Leo­polds­höhe ist seit Mon­tag die Ver­kehrs­führung im Kreis­ver­kehr Leo­polds­höher Straße, Hee­per Straße, Her­for­der Straße geän­dert wor­den. Für den Um­bau der Ver­kehrs­in­seln und der Fahr­bahnsa­nie­rung im Kreis­ver­kehr ist die­ser halb­sei­tig ge­sperrt. Der Kreis­ver­kehr ist nur für den Ver­kehr ü­ber die Her­for­der Straße und die Leo­polds­höher Straße nutz­bar, die bei­den Zu­fahr­ten ü­ber die Hee­per Straße sind dicht. Für den Ver­kehr ü­ber die Hee­per Straße führt die Um­lei­tung ü­ber den Ku­sen­weg/Ostring, die Sal­zu­fler Straße und die Bie­le­fel­der Straße, die Stre­cke ist ent­spre­chend aus­ge­schil­der­t.­Die Maß­nahme soll Ende April fer­tig sein.

vom 23.03.2019 | Ausgabe-Nr. 12B

