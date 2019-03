Veränderte Erreichbarkeit

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Die Un­ab­hän­gige Be­schwer­de­stelle (UBL) Psych­ia­trie ist ab so­fort un­ter ei­ner neuen Ruf­num­mer er­reich­bar. Zu den Öff­nungs­zei­ten am Mitt­woch von 14.30 bis 16.30 Uhr wer­den Be­schwer­den so­wohl di­rekt in der Selbst­hilfe-Kon­takt­stelle in der Bis­marck­straße 8 in Det­mold an­ge­nom­men als auch un­ter der Te­le­fon­num­mer (05231) 3040985. Diese Num­mer kön­nen Be­schwer­de­führende auch außer­halb der di­rek­ten Er­reich­bar­keit am Mitt­woch je­der­zeit an­ru­fen und ihr An­lie­gen hin­ter­las­sen. Die­ses wird dann von den Mit­ar­bei­tern der UBL zeit­nah be­ar­bei­tet.

vom 23.03.2019 | Ausgabe-Nr. 12B

