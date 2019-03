Kreisverkehr wird umgebaut

Bad Sal­zu­flen/Leo­polds­höhe. Für den Bau des Geh- und Rad­we­ges an der Hee­per Straße in Bad Sal­zu­flen und dem Al­ten Post­weg in Leo­polds­höhe ist seit Mon­tag die Ver­kehrs­führung im Kreis­ver­kehr Leo­polds­höher Straße, Hee­per Straße, Her­for­der Straße geän­dert wor­den.

Für den Um­bau der Ver­kehrs­in­seln und der Fahr­bahnsa­nie­rung im Kreis­ver­kehr ist die­ser halb­sei­tig ge­sperrt. Der Kreis­ver­kehr ist nur für den Ver­kehr ü­ber die Her­for­der Straße und die Leo­polds­höher Straße nutz­bar, die bei­den Zu­fahr­ten ü­ber die Hee­per Straße sind dicht. Für den Ver­kehr ü­ber die Hee­per Straße führt die Um­lei­tung ü­ber den Ku­sen­weg/Ostring, die Sal­zu­fler Straße und die Bie­le­fel­der Straße, die Stre­cke ist ent­spre­chend aus­ge­schil­dert. Die Maß­nahme soll Ende April fer­tig sein.

vom 23.03.2019 | Ausgabe-Nr. 12B

