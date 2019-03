Bürgersprechstunde

Kreis Lip­pe. Clau­dia Mid­den­dorf, Be­auf­tragte der Lan­des­re­gie­rung für Men­schen mit Be­hin­de­rung so­wie für Pa­ti­en­tin­nen und Pa­ti­en­ten in Nord­rhein-West­fa­len, lädt zur Bür­ger­sprech­stunde am Don­ners­tag, 28. März von 10 bis 16 Uhr im Kreis­haus Det­mold ein. Das An­ge­bot rich­tet sich an Men­schen, die der­zeit auf­grund ih­rer Be­hin­de­rung oder im Rah­men ei­ner Be­hand­lung Pro­bleme mit Behör­den, Kos­ten­trä­gern oder Ein­rich­tun­gen ha­ben. Eine Vor­an­mel­dung und Ter­min­ver­ein­ba­rung mit Nen­nung des Ge­sprächsthe­mas un­ter der Te­le­fon­num­mer (0211) 855-3218 oder per Mail an "­kon­tak­t@lbb­p.n­r­w.­de" ist zwin­gend er­for­der­lich.

vom 20.03.2019 | Ausgabe-Nr. 12A

