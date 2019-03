Die kleine "Terrorbude" geht an den Start

MSC-Hermannsdenkmal besitzt jetzt eigenen ClubMini

Det­mold/ La­ge. Aus der Idee ein ei­ge­nes Club­fahr­zeug für die Mit­glie­der an­zu­schaf­fen ist jetzt Wirk­lich­keit ge­wor­den. Der MSC-Her­manns­denk­mal ist seit kur­zem stol­zer Be­sit­zer ei­nes Mini Cooper S. Der Mini hat 170 PS und ist so­wohl für die Rund­stre­cke als auch für den Sla­lom vor­be­rei­tet. In die­ser Dis­zi­plin fei­erte das frisch an­ge­schaffte Fahr­zeug vor kur­zem auch sei­nen Ein­stand. Beim Flut­lichtsla­lom des AMC-Ret­zen star­te­ten fünf Ver­eins­mit­glie­der mit dem Mini in der Klasse 2C. Ob­wohl der Club­Mini in die­ser Gruppe auf Grund des Leis­tungs­ge­wich­tes als un­ter­le­gen ein­ge­schätzt wur­de, zeig­ten die Mit­glie­der des MSC-Her­mans­denk­mal, al­len voran Ce­drik Ne­bel­siek, dass der Mini durch­aus in der Lage ist mitz­u­mi­schen. Nach den Trai­nings­läu­fen stei­ger­ten sich die Mit­glie­der bis auf den sechs­ten Platz. Ce­drik Ne­bel­siek lag da­durch nur knapp hin­ter dem Führen­den. Ein be­acht­li­che Leis­tung, wenn man be­denkt, dass die Fah­rer vor­her keine Mög­lich­keit hat­ten, sich mit dem Mini ver­traut zu ma­chen - die kleine "Ter­ror­bu­de", wie das Auto lie­be­voll ge­nannt wird, war erst am Nach­mit­tag fer­tig ge­wor­den. In­for­ma­tio­nen rund um den Club­Mini und den MSC-Her­manns­denk­mal gibt es auf der Ho­me­page "ww­w.MSC-Her­manns­denk­mal.­de", auf Fa­ce­book oder auf der Mo­nats­ver­samm­lung, je­den ers­ten Mitt­woch im Mo­nat im "Fahr­er­la­ger", Daim­ler­strasse 34, 32791 La­ge/Lip­pe. In­ter­es­sen­ten sind im­mer gerne ge­se­hen.

vom 20.03.2019 | Ausgabe-Nr. 12A

Drucken | Versenden