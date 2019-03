Ein neuer Fall für Kira Hallstein

Det­mold. Fans der True-Crime-Thril­ler kom­men im dies­jäh­ri­gen Le­se­früh­ling der Stadt­bi­blio­thek Det­mold voll auf ihre Kos­ten: Am Diens­tag, 26. März um 19.30 Uhr prä­sen­tiert An­dreas Göß­ling sei­nen neuen Ro­man "Dros­sel­brut". Er gilt als ei­ner der be­kann­tes­ten deutsch­spra­chi­gen Ver­tre­ter sei­nes Gen­res.

Seit­dem Göß­ling ge­mein­sam mit Mi­chael Tso­kos die ers­ten Thril­ler die­ser Art ver­öf­fent­lich­te, er­freut er sich ei­ner stei­gen­den Nach­fra­ge. Dem­nächst gibt es den zwei­ten Band sei­ner Se­rie um die Kom­missa­rin Kira Hall­stein. Wie in je­dem sei­ner Bücher sind real pas­sierte Morde und Se­ri­entäter die Grund­lage der Ge­schich­ten. Für sei­nen neuen Ro­man hat Göß­ling um­fang­rei­che Re­cher­chen um den Fall "­Du­troux" durch­ge­führt. Er war bis dato ei­ner der scho­ckie­rends­ten Fäl­le, der an die Öf­fent­lich­keit drang und in dem tatsäch­lich auch Ber­li­ner Tee­na­ger ver­wi­ckelt wa­ren. In Göß­lings neuem Thril­ler muss die Kom­missa­rin das Ver­schwin­den von zwölf jun­gen Frauen auf­klären, die von ei­ner schein­bar un­wi­der­steh­li­chen So­cial-Me­dia-Kam­pa­gne an­ge­lockt wur­den, die aus­ge­rech­net Frei­heit von den Zwän­gen mo­der­ner Kom­mu­ni­ka­tion ver­spricht, und spur­los in den Wäl­dern ver­schwun­den sind. Alle zwölf stam­men aus gu­ten Fa­mi­li­en, gin­gen zur Schule oder auf die Uni­ver­sität – sonst scheint es keine Ver­bin­dun­gen zu ge­ben. Für Hall­stein be­ginnt ein scho­ckie­ren­der Trip in die fins­ters­ten mensch­li­chen Ab­grün­de. Kar­ten für die Buch­pre­miere gibt es di­rekt bei der Stadt­bi­blio­thek in der Leo­pold­straße 5, sie kos­ten 5 Euro im Vor­ver­kauf und 7 Euro an der Abend­kas­se. För­der­ver­eins­mit­glie­der der Stadt­bi­blio­thek zah­len nur einen er­mäßig­ten Ein­tritt von 5 Eu­ro.

vom 20.03.2019 | Ausgabe-Nr. 12A

