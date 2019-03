Schüler chillen im Hackschnitzel-See

Ste­fan Wro­bel von der „I­de­en­werk­statt Le­bens­traum“ er­klärt den vie­len Frei­wil­li­gen, was auf dem neuen Schul­hof ge­macht wer­den muss. Fo­to: LMH weitere Bilder »

Bad Sal­zu­flen (LM­H). Im Früh­jahr und Herbst 2018 gab es be­reits die ers­ten er­folg­rei­chen Bau­einsätze – nun ha­ben wie­der Schü­ler, Leh­rer und El­tern ein gan­zes Wo­chen­ende in die Schul­hof-Um­ge­stal­tung am Ru­dolph-Bran­des-Gym­na­sium in­ves­tiert. Ü­ber 100 Hel­fer pack­ten un­ter An­lei­tung von Ex­per­ten der "I­de­en­werk­statt Le­bens­traum" aus Bad Sal­zu­flen kräf­tig mit an. Ste­fan Wro­bel von der Werk­statt wagt da­her die po­si­tive Pro­gno­se, dass der neue Schul­hof spätes­tens im kom­men­den Herbst fer­tig sein könn­te. In die­sem Ab­schnitt stan­den ins­be­son­dere die Schü­ler der Ober­stufe im Fo­kus. Am An­fang des Pro­jekts wa­ren sie nach Ideen be­fragt wor­den, an­sch­ließend wur­den Mo­delle ge­baut. Die Ter­rasse im Be­reich hin­ter der Mensa nimmt schon deut­lich Ge­stalt an, in der Nach­bar­schaft ist ein Hack­schnit­zel-See als Chill-Zone für die äl­te­ren Schü­ler ge­plant. Es ent­ste­hen Sitz­lie­gen aus Holz und Tisch-Bank-Kom­bi­na­tio­nen für den Un­ter­richt im Frei­en, zu­dem sind zwei Schutz­hüt­ten und ein grü­nes Klas­sen­zim­mer vor­ge­se­hen. Um den In­sek­ten und Vö­geln eine Hei­mat zu bie­ten, werde das ge­samte Areal am Ge­bäu­de­teil A des Schul­zen­trums Loh­feld auf­wen­dig be­grünt, er­klärte Wro­bel wei­ter. Er­neut zeigte sich Schul­lei­ter Eck­hard Brand vom frei­wil­li­gen En­ga­ge­ment der Be­tei­lig­ten sehr be­geis­tert. "Viele Stun­den am freien Wo­chen­ende zu op­fern, ist nicht selbst­ver­ständ­lich", lobte er den Ein­satz der Schü­ler, Leh­rer und El­tern. Er freut sich auf den neuen Schul­hof, der vor al­lem außer­halb der Un­ter­richts­zei­ten selbst­ver­ständ­lich auch an­de­ren Kin­dern und Ju­gend­li­chen zur Ver­fü­gung ste­he.

vom 20.03.2019 | Ausgabe-Nr. 12A

