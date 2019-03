Spielend Französisch lernen

Lektorin Alexia Gonzalez zu Gast in Asper Realschule

Franzö­sisch ler­nen macht Spaß: Da­von ü­ber­zeugte Lek­to­rin Ale­xia Gon­za­lez nicht nur (von links) Sa­lomée Mut, Ce­lina Scha­pe­ler und Ma­ria Kam­pen aus der Klasse 5a der Re­al­schule As­pe. weitere Bilder »

Bad Sal­zu­flen. Die Auf­re­gung der Fünft­kläss­ler war groß, als Ale­xia Gon­za­lez vom "­France Mo­bil" in der Re­al­schule Aspe in Bad Sal­zu­flen Sta­tion mach­te. Im Gepäck hatte die franzö­si­sche Lek­to­rin Spiele und Lie­der, um den Zehn- und Elf­jäh­ri­gen ihre Mut­ter­spra­che näher zu brin­gen. Im nächs­ten Schul­jahr wird Franzö­sisch auf dem Stun­den­plan der Re­al­schü­ler ste­hen, die im An­schluss ent­schei­den kön­nen, ob sie die zweite Fremd­spra­che als Wahl­pflicht­fach bis zur zehn­ten Klasse wei­ter­ler­nen möch­ten. Wenn ja, be­steht für sie die Mög­lich­keit, in der 9. Klasse an ei­nem Aus­tausch mit der As­per Part­ner­schule im franzö­si­schen Mil­lau teil­zu­neh­men und so neue Freunde im Nach­bar­land zu ge­win­nen. Mit Hilfe von Ale­xia Gon­za­lez, die für das Deutsch-franzö­si­sche Ju­gend­werk in Zu­sam­men­ar­beit mit der franzö­si­schen Bot­schaft und dem In­sti­tut fran­cais Deutsch­land Schu­len in ganz NRW be­sucht, konn­ten die Kin­der schon ein­mal in den Franzö­sisch-Un­ter­richt hin­ein­schnup­pern. Sich vor­stel­len, ei­gene Hob­bys und Vor­lie­ben nen­nen, das ging für die Re­al­schü­ler in der neuen Spra­che schnel­ler als ge­dacht. An­hand von "tie­ri­schen" Bil­dim­pul­sen und ei­nem lus­ti­gen Spiel, bei dem die Kin­der Be­griffe aus franzö­si­schen Lie­dern er­ra­ten muss­ten, konnte Franzö­sisch­stu­den­tin Ale­xia Gon­za­lez die Fünft­kläss­ler für die Fremd­spra­che und die da­mit ver­bun­dene Kul­tur schnell be­geis­tern.

vom 20.03.2019 | Ausgabe-Nr. 12A

