Stadt plant "Gute Nacht" zum "Tag der Städtebauförderung"

Abend voller Kultur mit Lesungen, Comedy, Musik und Theater

(von links) Lysann Reh­berg, Bau­di­rek­tor Mar­kus Bai­er, An­nette Paschke-Leh­mann und Bür­ger­meis­ter Dr. Rei­ner Aus­ter­mann freuen sich auf eine lange Nacht mit tol­len Ver­an­stal­tun­gen und vie­len Be­su­chern. Fo­to: LMH

Lemgo (LM­H). "Ohne die Städ­te­bauför­de­rung sähe Lemgo nicht so aus, wie es sich heute prä­sen­tier­t", weiß Bür­ger­meis­ter Dr. Rei­ner Aus­ter­mann. Da liegt es na­he, die "­Gute Nacht der Kul­tur" mit dem "­Tag der Städ­te­bauför­de­rung" am Sams­tag, 11. Mai zu ver­bin­den. Zwi­schen 18 und 24 Uhr gibt es dann in der In­nen­stadt Le­sun­gen, Co­me­dy, Mu­sik und Im­pro-Thea­ter. Bei der "­Gu­ten Nacht der Kul­tur" wird es an zwölf Or­ten in der his­to­ri­schen In­nen­stadt bis in die Nacht Pro­gramm ge­ben. Da­bei wer­den die Ver­an­stal­tungs­stät­ten il­lu­mi­niert, auch Ban­ner wei­sen den Gäs­ten den Weg. Die je­wei­li­gen Ge­bäude sind fast durch­weg mit Hilfe der Städ­te­bauför­de­rung von Bund und Land sa­niert und mo­der­ni­siert wor­den. Letzt­lich werde auch daran der Stel­len­wert die­ses För­der­pro­gramms für die Alte Han­se­stadt er­sicht­lich, be­tont Aus­ter­mann. Meh­rere Mil­lio­nen Euro sind in die Lem­goer In­nen­stadt ge­flos­sen, al­lein im ver­gan­ge­nen Jahr ü­ber 2,5 Mil­lio­nen Eu­ro. Am 8. April star­tet bei Lemgo Mar­ke­ting in der Kra­mer­straße 1 der Vor­ver­kauf für die Bänd­chen, die zum Ein­tritt al­ler Ver­an­stal­tungs­orte – dar­un­ter Rat­haus, He­xen­bür­ger­meis­ter­haus, Stadt­ar­chiv, Ju­gend­zen­trum, Fren­kel-Haus und Kunst­werk­statt Eben-Ezer – be­rech­ti­gen. Sie kos­ten im Vor­ver­kauf acht, er­mäßigt sechs Eu­ro, und wer­den an der Abend­kasse zwei Euro teu­rer sein. Die ge­nauen Pro­gramm­punkte sol­len erst zum Ver­kaufs­start be­kannt ge­ge­ben wer­den; die Be­su­cher kön­nen sich aber schon jetzt auf ein ab­wechs­lungs­rei­ches Pro­gramm freu­en, das vom Im­pro­vi­sa­ti­ons-Thea­ter ü­ber Gos­pel­chor, Co­me­dy, Mu­sik, Le­sung bis zu Wel­ten­bumm­ler-Ge­schich­ten reicht. Zum Ab­schluss ist außer­dem noch eine La­sers­how ge­plant. "Das kann nur gut wer­den", ist An­nette Paschke-Leh­mann vom Kul­tu­ramt der Stadt ü­ber­zeugt – und so wurde aus der "Lan­gen Nacht der Kul­tur" kur­zer­hand die "­Gute Nacht". Im­mo­bi­li­en­be­sit­zern, die Ei­gen­tum im his­to­ri­schen Stadt­kern ha­ben, bie­tet sich der­weil ein ganz be­son­de­res Sah­nehäub­chen: Die Sa­nie­rungs­ex­per­ten von der Firma DSK aus Bie­le­feld wer­den sie ü­ber die viel­fäl­ti­gen Mög­lich­kei­ten in­for­mie­ren, bei der Sa­nie­rung För­der­mit­tel zu er­hal­ten und so­mit ba­res Geld zu spa­ren. Ein Stadt­rund­gang führt ü­ber­dies vor­bei an den il­lu­mi­nier­ten Fassa­den, zu de­nen der "­Nacht­wäch­ter" in­ter­essante und un­ter­halt­same An­ek­do­ten weiß. Und natür­lich wird auch an das leib­li­che Wohl ge­dacht: Nicht nur die Lem­goer Ga­stro­no­mie, son­dern auch die Ver­an­stal­tungs­orte der "­Gu­ten Nacht der Kul­tur" hal­ten viel­fäl­tige Ca­te­ring-An­ge­bote be­reit.

vom 16.03.2019 | Ausgabe-Nr. 11B

