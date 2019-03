Traumatisierung durch Gewalterfahrung

Vermittlung von Grundwissen und Handlungskompetenzen

Kreis Lip­pe. Die Frau­en­be­ra­tungs­stelle Al­raune bie­tet am 9. und 10. April so­wie 13. und 14. Mai ein Kom­pakt­se­mi­nar in zwei Blö­cken für Mit­ar­bei­te­rin­nen aus dem päd­ago­gi­schen, so­zia­len, pfle­ge­ri­schen und the­ra­peu­ti­schen Be­reich an. Das Thema lau­tet "Trau­ma­ti­sie­rung durch Ge­wal­ter­fah­rung". Diese Fort­bil­dung dient der An­eig­nung von Grund­wis­sen und Hand­lungs­kom­pe­ten­zen im Um­gang mit durch Ge­wal­ter­fah­rung trau­ma­ti­sier­ten Er­wach­se­nen und Kin­dern.

In­halte sind eine Ein­führung in die Psy­chotrau­ma­to­lo­gie, eine Ein­führung in die The­ma­ti­ken "­Se­xu­elle Ge­wal­t" und "Häus­li­che Ge­wal­t", Kri­sen­in­ter­ven­tion, Sta­bi­li­sie­rung und Di­stan­zie­rung, Psy­cho­hy­giene und Se­kun­där­trau­ma­ti­sie­rung. Die Fort­bil­dung er­folgt im me­tho­di­schen Wech­sel zwi­schen Vor­trag, Dis­kus­sion, Klein­grup­pen­ar­beit und Res­sour­cenü­bung.Eine um­ge­hende schrift­li­che An­mel­dung ist er­for­der­lich. Wei­tere In­for­ma­tio­nen im Büro der Frau­en­be­ra­tungs­stelle un­ter der Ruf­num­mer (05231) 20177 oder on­line un­ter "ww­w.al­raune-frau­en­be­ra­tung.­de".

vom 16.03.2019 | Ausgabe-Nr. 11B

