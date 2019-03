Herausforderungen von "Alter und Migration" begegnen

Infoveranstaltung des Kreises bietet Lösungsansätze und Ideen für die Praxis

(von links) Kon­fe­ren­z­or­ga­ni­sa­to­rin Tanja Lu­pul­jev mit Ba­har Yolda Dy­ck, Nor­bert Scher­pe, Suna Ars­lan, Anne-Ka­thrin Ed­ler und Sa­bine Bei­ne. Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. Die In­te­gra­tion von Men­schen mit Mi­gra­ti­ons­hin­ter­grund ist ein kom­ple­xes Hand­lungs­feld, das auch vor der Pflege und dem Al­ter kei­nen Halt macht. Denn in die­sem Be­reich ist ei­ni­ges im Wan­del: Wur­den die Äl­te­ren früher häu­fig noch durch Fa­mi­li­en­an­gehö­rige ge­pflegt, zeigt sich mitt­ler­weile auch hier die Ten­denz zu we­ni­ger Kin­dern und häu­fi­ge­rer Be­rufs­tätig­keit. Der Kreis Lippe hat da­her jüngst zur In­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung "­Kul­tur­sen­si­ble Pfle­ge" ein­ge­la­den, um ü­ber "Al­ter und Mi­gra­tion" so­wie ak­tu­elle Ent­wick­lun­gen und Her­aus­for­de­run­gen im die­sem The­men­kom­plex zu dis­ku­tie­ren.

Die 41 Teil­neh­men­den setz­ten sich aus Fach- und Lei­tungs­kräf­ten aus der Pflege und den So­zi­al­diens­ten, kom­mu­na­len So­zi­al­amts­lei­tern und Se­nio­ren­beiräten zu­sam­men. Ge­mein­sam folg­ten sie den In­puts der Ge­sund­heits- und Kran­ken­pfle­ge­rin Ba­har Yolda Dyck ü­ber wis­sen­schaft­li­che Grund­la­gen zur kul­tur­sen­si­blen Pfle­ge. Sie ließen sich vom ehe­ma­li­gen In­te­gra­ti­ons­be­auf­trag­ten der Stadt Min­den, Nor­bert Scher­pe, die deut­sche Ein­wan­de­rungs­ge­sell­schaft dar­stel­len und hör­ten von der Sta­ti­ons­lei­te­rin ei­ner ger­ia­tri­schen Ab­tei­lung, Suna Ars­lan, prak­ti­schen Bei­spie­le. "­Der kul­tur­sen­si­ble Um­gang mit äl­te­ren Men­schen mit Mi­gra­ti­ons­hin­ter­grund so­wie äl­te­ren Aus­län­dern tritt in­zwi­schen in den Fo­kus der Ar­beit", be­tont Sa­bine Bei­ne, Lei­te­rin des Fach­diens­tes So­zia­les und In­te­gra­tion des Krei­ses Lip­pe. So wisse man, dass un­te­rer an­de­rem kul­tu­rell be­dingt un­ter­schied­li­che Sicht­wei­sen auf Ge­sund­heit und Krank­heit eine Rolle spiel­ten oder po­ten­zi­elle Bar­rie­ren beim Zu­gang zu Ge­sund­heits­leis­tun­gen auf­bau­ten. "­Die in­ter­kul­tu­relle Öff­nung der Ein­rich­tun­gen ist ein Weg in die rich­tige Rich­tung", er­gänzte Scher­pe. Hierzu bie­tet das Kom­mu­nale In­te­gra­ti­ons­zen­trum (KI) Kreis Lippe kos­ten­frei eine in­ter­kul­tu­relle Schu­lung für den Pflege- und Ge­sund­heits­be­reich an. "Ein neues The­ma, das sich während der In­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung her­aus­kris­tal­li­sier­te, ist der Be­reich Pflege und Spra­che, denn diese Hürde stellt im All­tag der Pfle­ge­kräfte eine be­son­dere Her­aus­for­de­rung dar", teilte die Mit­or­ga­ni­sa­to­rin Anne-Ka­thrin Ed­ler vom KI mit. Auch die­ses Thema werde in den Fol­ge­ver­an­stal­tun­gen mit­berück­sich­tigt wer­den.

vom 16.03.2019 | Ausgabe-Nr. 11B

