Aktion

Det­mold. An­läss­lich des Welt­thea­ter­tags am 27. März bie­tet das Lan­des­thea­ter Det­mold für das Pu­bli­kum der "An­dor­ra"-Vor­stel­lung vorab eine kos­ten­lose Führung hin­ter die Ku­lis­sen an. Treff­punkt ist um 17.45 Uhr vor der Thea­ter­kas­se. Teil­neh­men kann, wer seine Karte für die "An­dor­ra"-Vor­stel­lung am 27. März vor­zeigt. Die Platz­zahl ist be­grenzt, da­her emp­fiehlt sich eine An­mel­dung un­ter in­fo@­lan­des­thea­ter-det­mol­d.­de.

vom 13.03.2019 | Ausgabe-Nr. 11A

Drucken | Versenden