Hilfstransport nach Rumänien

Stift zu Wüsten unterstützt den Verein agape

Bild­un­ter­schrift: Qua­litäts­be­auf­tragte Pe­tra Hil­gen­böker (r.) und Stifts­vor­stand Chri­stoph Frit­sche (r.) freuen sich Det­mar Busse (2.v.r), Falk Korte (3.v.r.) und Klaus Bahrt (l.) von agape e.V. mit Pfle­ge­hilfs­mit­teln un­ter­stüt­zen zu kön­nen. weitere Bilder »

Bad Sal­zu­flen. Für einen Hilf­strans­port nach Rumä­nien hat das Evan­ge­li­sche Stift zu Wüs­ten Pfle­ge­hilfs­mit­tel an den Ver­ein agape ge­spen­det.Im Jahr 1990 ent­deckte eine Gruppe von eh­ren­amt­li­chen Hel­fern der Kir­chen­ge­meinde Lock­hau­sen bei ei­nem Be­such ei­nes Kin­der­hei­mes in Rumä­nien völ­lig ver­wahr­los­te, geis­tig be­hin­derte Kin­der. Die­sen habe man ,laut ei­ner Pres­se­mit­tei­lung, eine Zu­kunft in Würde er­mög­li­chen wol­len und grün­dete dar­auf­hin den Ver­ein aga­pe. In Ko­ope­ra­tion mit be­freun­de­ten Rumä­nen wurde an­sch­ließend in Canaan, ein weit­läu­fig an­ge­leg­tes Kin­der­dorf mit vie­len För­der­mög­lich­kei­ten ge­baut. Mitt­ler­weile le­ben dort 55 Men­schen. So­wohl ein Kin­der­gar­ten, als auch eine Schule und Werkstät­ten, in de­nen die äl­te­ren Be­woh­ne­rin­nen und Be­woh­ner ar­bei­ten, wür­den dort nun ste­hen. Seit gut 25 Jah­ren or­ga­ni­siert der Ver­ein agape Hilf­strans­porte in das Dorf. Ü­ber ih­ren Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­den Pfar­rer An­dreas Gro­ne­meier sei das Stift zu Wüs­ten auf den Ver­ein auf­merk­sam ge­wor­den. Er habe den Kon­takt zu Det­mar Bus­se, der auf sei­nem Hof die Hilfs­güter für die Trans­porte sam­melt, ver­mit­telt. Nun war er zum wie­der­hol­ten Male mit ei­nem LKW beim Stift, um ei­nige Pfle­ge­hilfs­mit­tel ab­zu­ho­len. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit un­se­ren gut er­hal­te­nen Hilfs­mit­teln den Ver­ein agape in sei­ner Ar­beit un­ter­stüt­zen kön­nen", freuen sich die Qua­litäts­be­auf­tragte Pe­tra Hil­gen­böker und der Stifts­vor­stand Chri­stoph Frit­sche.

vom 13.03.2019 | Ausgabe-Nr. 11A

