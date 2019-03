Von der Kamera auf den PC

Workshop am 16. März in Schötmar

Bad Sal­zu­flen. Fo­tos sind heut­zu­tage schnell ge­macht. Doch dann schlum­mern sie oft un­be­ach­tet auf der Ka­mera oder dem Han­dy. Zur Si­che­rung und zur wei­te­ren Be­ar­bei­tung emp­fiehlt es sich, die Bil­der auf den PC zu ü­ber­tra­gen – aber wie? Zu die­ser Frage bie­tet der Ver­ein für In­for­ma­ti­ons­ver­ar­bei­tung OWL (VI­Va.OWL) am Sams­tag, 16. März, von 9 bis 12 Uhr einen Work­shop an. Ne­ben der Ü­ber­tra­gung und Or­ga­ni­sa­tion der Fo­tos geht es auch um Mög­lich­kei­ten zum Nach­be­stel­len der Bil­der. Teil­neh­mer brin­gen ihre Di­gi­tal­ka­mera oder das Handy mit den Fo­tos so­wie das ent­spre­chende USB-Ver­bin­dungs­ka­bel und einen USB-Stick mit, um das Ü­ber­tra­gen di­rekt ü­ben und das fer­tige Fo­to­ar­chiv mit nach Hause neh­men zu kön­nen. Der Work­shop fin­det im VI­Va.OWL-Un­ter­richts­zen­trum in Schöt­mar statt. Grund­kennt­nise in der PC-Be­die­nung soll­ten vor­han­den sein. An­mel­dun­gen kön­nen bis ein­sch­ließ­lich 9. März te­le­fo­nisch (05222) 707333 oder per E-Mail an "­in­fo@vi­vaow­l.­de" vor­ge­nom­men wer­den.

vom 13.03.2019 | Ausgabe-Nr. 11A

