Solotanz

Bad Sal­zu­flen. Ab März er­wei­tert das Tanz­sport­cen­trum Bad Sal­zu­flen e.V. sein An­ge­bot um eine So­lo­tanz­gruppe für Leu­te, die Lust auf La­tein­ame­ri­ka­ni­sche Tän­ze, aber kei­nen Part­ner ha­ben. Die So­lo­tän­zer tref­fen sich im­mer mitt­wochs von 17 bis 18 Uhr in der Trai­nings­stät­te, Kreuz­weg 23. Club­trai­ne­rin Bri­gitte Kes­sel-Döhle ver­mit­telt ne­ben Grund­be­we­gun­gen und Fi­gu­ren der La­tein­ame­ri­ka­ni­schen Tänze auch Cho­reo­gra­fien, geht auf Kör­per­be­we­gung, Mu­si­ka­lität und Tech­ni­k­ele­mente ein. Am 27. Fe­bruar kön­nen In­ter­es­sierte das An­ge­bot kos­ten­los zu tes­ten. Der Ein­stieg ist je­der­zeit mög­lich. In­for­ma­tio­nen und An­mel­dung un­ter (05222) 81419, per E-Mail an tho­mas.­diek­mann@tsc-bad­sal­zu­flen.­de" oder un­ter ww­w.tsc-bad­sal­zu­flen.­de".

vom 13.03.2019 | Ausgabe-Nr. 11A

Drucken | Versenden