Vom Craft-Beer bis zum "Spendenschwein"

Lippische Jury empfiehlt acht Teams für Gründerstipendium

Die Ju­ry­mit­glie­der (von links) Ma­ria Klaas (IH­K), Prof. Dr. An­dreas Wel­ling, Ni­ko­las Rolf (beide Hoch­schule OW­L), Bir­git Hel­der­mann (HWK) und Thors­ten Brink­mann (GILDE-Zen­trum) konn­ten „­Fizz­zest“ Mi­chael Ra­de­ma­chers (2. von links), René Mar­tens (3. von links) und Ju­lian Hantke (4. von links) eine För­der­emp­feh­lung aus­spre­chen. Fo­to: pri­vat

Kreis Lip­pe. In zwei Ju­ry­sit­zun­gen hat das Grün­dungs­netz­werk Lippe vier Ein­zel­per­so­nen und vier Teams den Weg zum Grün­ders­ti­pen­dium NRW ge­eb­net. Sie er­hiel­ten Emp­feh­lungs­schrei­ben für die Be­an­tra­gung der Mit­tel beim For­schungs­zen­trum Jü­lich. Die Sti­pen­di­enan­wär­ter stell­ten ihre Grün­dungs­ideen in der Hoch­schule OWL in Lemgo ei­ner fach­kun­di­gen Jury vor. Die Jury setzte sich zu­sam­men aus Ver­tre­tern der Hoch­schule OWL, des GILDE-Zen­trums, der Hand­werks­kam­mer Ost­west­fa­len-Lippe zu Bie­le­feld (HWK) und der In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mold (IH­K). Die Ideen reich­ten von IT-Platt­for­men bis zu "rea­len" Pro­duk­ten wie Craft-Bier, Er­fri­schungs­ge­tränk oder "S­pen­den­schwein". Als ers­tes Grün­der­team prä­sen­tier­ten drei Stu­die­rende aus dem Fach­be­reich Life Science Tech­no­lo­gie der Hoch­schule OWL das neu ent­wi­ckelte Er­fri­schungs­ge­tränk, das un­ter der Marke "­Fizz­zest" ver­mark­tet wer­den soll. Um den Start in die Welt der Un­ter­neh­mer zu er­leich­tern, er­hal­ten die Sti­pen­dia­ten mo­nat­lich 1.000 Euro für ma­xi­mal zwölf Mo­na­te. Ge­för­dert wer­den in­no­va­tive Ge­schäfts­ide­en. Egal ob Pro­duk­te, Ver­fah­ren, Dienst­leis­tung oder Hand­werk – wich­tig ist der in­no­va­tive und zu­kunfts­wei­sende Cha­rak­ter ei­ner Idee. Auch Teams mit ma­xi­mal bis zu drei Grün­dern sind mög­lich. Po­ten­ti­elle Sti­pen­dia­ten mel­den sich bei Ma­ria Klaas (IHK) un­ter (05231) 7601-29, bei Bir­git Hel­der­mann (HWK) un­ter (05231) 927061 oder bei Ni­ko­las Rolf (Hoch­schule OWL) un­ter (05261) 702-5200. Wei­ter­führende In­for­ma­tio­nen gibt es un­ter ww­w.­gru­en­ders­ti­pen­di­um.n­rw.

vom 09.03.2019 | Ausgabe-Nr. 10B

