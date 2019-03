"Mahameru" verfügt über größte biozertifizierte vegan-vegetarische Küche Europas

We pre­ten Ne­der­lands!­Det­mold. Wer Lust hat, sich ü­ber die Nie­der­lande aus­zut­au­schen und die Lan­des­s­pra­che zu spre­chen, ist in ei­ner neu ge­grün­de­ten Gruppe rich­tig. 'Hol­land ein­mal an­ders' - un­ter die­sem Motto be­schäf­ti­gen sich die Mit­glie­der mit den Nie­der­lan­den und spe­zi­ell der Spra­che. Die Tref­fen sind nicht nur für Mut­ter­sprach­ler ge­eig­net, son­dern für Je­der­mann, der sich für un­ser Nach­bar­land be­geis­tert. Tref­fen ist ein­mal mo­nat­lich je­weils am 1. Diens­tag im Mo­nat von 18 bis 20 Uhr im Re­stau­rant 'Vera Ve­ggie', Bruch­straße 19 in Det­mold. Auf den Spu­ren Epp­steins Det­mold. Im Rah­men der Ver­an­stal­tungs­reihe 'Re­vo­lu­tion in Lip­pe. 1818 und der Auf­bruch in die De­mo­kra­tie' hält Dr. Ste­fan Wie­se­kop­sie­ker den Vor­trag 'Ge­hei­mer Ka­bi­netts­rat Ge­org Frei­herr von Epp­stein (1874-1942) eine Spu­ren­su­che'. Er be­ginnt am Don­ners­tag, 14. März, um 19 Uhr im Det­mol­der Schloss. Ge­org Epp­stein, ein aus Schle­sien stam­men­der Pu­bli­zist und Lob­by­ist jü­di­scher Her­kunft, machte am Det­mol­der Fürs­ten­hof eine ge­ra­dezu mär­chen­hafte Kar­rie­re. Auch nach sei­nem Aus­schei­den aus fürst­li­chen Diens­ten blieb die Ver­bin­dung zwi­schen Fürst und Frei­herr be­ste­hen. Letzt­lich konnte aber auch Leo­pold IV. die De­por­ta­tion sei­nes Freun­des nach The­re­si­en­stadt nicht ver­hin­dern. Für diese Ver­an­stal­tung in Ko­ope­ra­tion mit dem Lip­pi­schen Hei­mat­bund ist eine An­mel­dung er­for­der­lich per E-Mail an 'stadt­ar­chi­v@­det­mol­d.­de'. Der Ein­tritt kos­tet 5 Eu­ro. Schritt für Schritt wurde die ehe­ma­lige Lippe-Kli­nik zum Ma­ha­me­ru. Das große Wand­gemälde mit dem hin­duis­ti­schen Göt­ter­paar Radha und Krischna ent­stand 2018 beim Xpe­ri­ence-Fes­ti­val. Fo­to: LMH Os­ter­feuer bis 12. April be­an­tra­genK­eine pri­va­ten Os­ter­feuer er­laubt Yoga Vi­dya eröff­net mitt­le­ren Ge­bäu­de­kom­plex'­Ma­ha­me­ru' ver­fügt ü­ber größte bio­zer­ti­fi­zierte ve­gan-ve­ge­ta­ri­sche Küche Eu­ro­pas Det­mold. Wer zu Os­tern als Glau­bens­ge­mein­schaft, Or­ga­ni­sa­tion oder Ver­ein in Det­mold ein Os­ter­feuer ab­bren­nen möch­te, muss dies bis spätes­tens Frei­tag, 12. April, beim Ord­nungs­amt der Stadt Det­mold be­an­tra­gen. Pri­vat­per­so­nen ist es nicht er­laubt, ein Os­ter­feuer ab­zu­bren­nen. Das ist in Pa­ra­graph 13 Ab­satz 1 der Ord­nungs­behörd­li­chen Ver­ord­nung zur Auf­recht­hal­tung der öf­fent­li­chen Si­cher­heit und Ord­nung ge­re­gelt. Wei­tere In­fos dazu un­ter ww­w.­det­mol­d.­de. Dem­nach sind Brauch­tums­feu­er, wie auch Os­ter­feu­er, vor der Durch­führung beim Ord­nungs­amt der Stadt Det­mold an­zu­zei­gen. Sie die­nen der Brauch­tums­pflege und wer­den von ei­ner Glau­bens­ge­mein­schaft, Or­ga­ni­sa­tion oder Ver­ein aus­ge­rich­tet und sind im Rah­men ei­ner öf­fent­li­chen Ver­an­stal­tung für je­der­mann zugäng­lich. Brauch­tums­feuer sind nicht dar­auf ge­rich­tet, pflanz­li­che Ab­fälle durch schlich­tes Ver­bren­nen zu be­sei­ti­gen. Fra­gen zur Ge­neh­mi­gung be­ant­wor­tet Ma­rina Kirch­ner un­ter der Ruf­num­mer (05231) 977-409 oder per Mail an 'm.kirch­ner@­det­mol­d.­de'. Horn-Bad Mein­berg. Nach nur an­dert­halb Jah­ren Sa­nie­rungs­dauer eröff­net Yoga Vi­dya e.V. am Sonn­tag, 7. April mit ei­nem großen Tag der of­fe­nen Tür sei­nen mitt­le­ren Ge­bäu­de­kom­plex, eine ehe­ma­lige Reha-Kli­nik, neu. Der Haupt­sitz des größten Yoga-An­bie­ters in Eu­ropa er­wei­tert sich da­mit auf ins­ge­samt drei ak­tiv ge­nutzte Ge­bäu­de­kom­ple­xe. Ma­ha­meru (S­ans­krit für 'Die große Mit­te') steht dann Gäs­ten, Se­minar­teil­neh­mern und Ver­eins­mit­glie­dern mit der größten eu­ropäi­schen ve­gan-ve­ge­ta­ri­schen Bio- Küche, 228 neuen Zim­mern und rund 2000 Qua­drat­me­tern hin­zu­ge­won­ne­ner Fläche für er­wei­terte An­ge­bote rund um Yo­ga, Me­di­ta­tion, Ayur­veda und ganz­heit­li­ches Wohl­be­fin­den zur Ver­fü­gung.In An­we­sen­heit von Lo­kal- und Lan­des­po­li­ti­kern wird am 7. April um 10 Uhr der mitt­lere Ge­bäu­de­kom­plex mit dem Durch­schnei­den des ob­li­ga­to­ri­schen Ban­des off­zi­ell eröff­net. Die Eröff­nungs­feier war­tet mit ei­ner Yoga-Vor­führung, Fes­t­an­spra­chen der Eh­ren­gäs­te, ei­nem Vor­trag von Yoga-Vi­dya-Grün­der Su­ka­dev Bretz und ei­nem Kon­zert auf. Be­son­ders spek­ta­kulär: In Raum- und Ar­beits­anzü­gen wer­den sich die Ma­ha­meru-Team­mit­glie­der aus luf­ti­gen Höhen in Rich­tung Ein­gangs­be­reich ab­sei­len.­Bei ei­ner An­reise am Vor­tag kön­nen sich In­ter­es­sierte um 20 Uhr mit ei­ner ty­pisch in­di­schen Ein­wei­hungs-Ze­re­mo­nie mit Me­di­ta­tion, Vor­trag, Man­tra-Sin­gen und Licht-Ze­re­mo­nie ein­stim­men. Am Tag der of­fe­nen Tür fol­gen Führun­gen durch das neue Ge­bäu­de, ein außer­ge­wöhn­lich brei­tes Spek­trum an The­men-, Man­tra-, Klang- und Yin Yo­ga­stun­den, be­son­dere Me­di­ta­tio­nen, Fan­ta­sier­ei­sen, Kon­zer­te, Atemü­bun­gen, Tän­ze, Vor­träge so­wie Eröff­nungs­spe­ci­als. Ver­lo­sun­gen, Sing- und Tanz-Ak­tio­nen so­wie eine fei­er­li­che abend­li­che Pro­zes­sion durch alle Räume im Rah­men ei­nes in­di­schen Ver­eh­rungs­ri­tuals run­den das er­eig­nis­rei­che An­ge­bot ab. Im Foyer bie­ten lo­kale Händ­ler nach­hal­tig her­ge­stellte Pro­dukte zum Er­werb an. Par­al­lel zum Pro­gramm der Er­wach­se­nen fin­det ein ge­son­der­tes Kin­der­pro­gramm mit Kin­der­schmin­ken, Klangrei­sen, Trom­mel­work­shops und Bas­te­l­an­ge­bo­ten statt. Alle Ver­an­stal­tungs­punkte sind kos­ten­los, nur die Ue­ber­nach­tung muss ge­tra­gen wer­den. Um An­mel­dung wird ge­be­ten.Wer am Tag der of­fe­nen Tür seine Liebe für die jahr­tau­sende­alte Pra­xis Yoga ent­deckt, kann sich un­ter an­de­rem für einen kran­ken­kas­sen­ge­för­der­ten Prä­ven­ti­ons­kurs an­mel­den. Im Rah­men der 2900 ü­ber das Jahr hin­weg an­ge­bo­te­nen Se­mi­nare bie­ten sich zahl­rei­che Ge­le­gen­hei­ten, das ei­gene Wis­sen in den Be­rei­chen Yo­ga, Ge­sund­heit, Ayur­ve­da, Phi­lo­so­phie und Spi­ri­tua­lität zu er­wei­tern. Wer tiefer ge­hen möch­te, ist mit ei­nem Selbs­t­er­fah­rungs­kurs im Rah­men der Per­sön­lich­keits­ent­wick­lung oder der psy­cho­lo­gi­schen Yo­ga­the­ra­pie gut be­ra­ten.Yoga Vi­dya ist zu­dem eine der deutsch­land­weit größten Stät­ten der Er­wach­se­nen­bil­dung. Rund um die Aus- und Wei­ter­bil­dun­gen so­wie zu yo­ga­the­ra­peu­ti­schen An­ge­bo­ten und Ayur­veda-An­wen­dun­gen kön­nen sich In­ter­es­sierte di­rekt am Tag der of­fe­nen Tür an­hand von Kurz­vor­trä­gen und Schnup­pe­r­an­ge­bo­ten in­for­mie­ren.Wei­tere In­for­ma­tio­nen on­line un­ter 'ww­w.yoga-vi­dya.­de'.