We preten Nederlands!

Det­mold. Wer Lust hat, sich ü­ber die Nie­der­lande aus­zut­au­schen und die Lan­des­s­pra­che zu spre­chen, ist in ei­ner neu ge­grün­de­ten Gruppe rich­tig. "Hol­land ein­mal an­der­s” - un­ter die­sem Motto be­schäf­ti­gen sich die Mit­glie­der mit den Nie­der­lan­den und spe­zi­ell der Spra­che. Die Tref­fen sind nicht nur für Mut­ter­sprach­ler ge­eig­net, son­dern für Je­der­mann, der sich für un­ser Nach­bar­land be­geis­tert. Tref­fen ist ein­mal mo­nat­lich je­weils am 1. Diens­tag im Mo­nat von 18 bis 20 Uhr im Re­stau­rant "­Vera Ve­ggie”, Bruch­straße 19 in Det­mold.

vom 09.03.2019 | Ausgabe-Nr. 10B

