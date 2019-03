Osterfeuer bis 12. April beantragen

Keine privaten Osterfeuer erlaubt

Det­mold. Wer zu Os­tern als Glau­bens­ge­mein­schaft, Or­ga­ni­sa­tion oder Ver­ein in Det­mold ein Os­ter­feuer ab­bren­nen möch­te, muss dies bis spätes­tens Frei­tag, 12. April, beim Ord­nungs­amt der Stadt Det­mold be­an­tra­gen. Pri­vat­per­so­nen ist es nicht er­laubt, ein Os­ter­feuer ab­zu­bren­nen. Das ist in Pa­ra­graph 13 Ab­satz 1 der Ord­nungs­behörd­li­chen Ver­ord­nung zur Auf­recht­hal­tung der öf­fent­li­chen Si­cher­heit und Ord­nung ge­re­gelt. Wei­tere In­fos dazu un­ter ww­w.­det­mol­d.­de. Dem­nach sind Brauch­tums­feu­er, wie auch Os­ter­feu­er, vor der Durch­führung beim Ord­nungs­amt der Stadt Det­mold an­zu­zei­gen. Sie die­nen der Brauch­tums­pflege und wer­den von ei­ner Glau­bens­ge­mein­schaft, Or­ga­ni­sa­tion oder Ver­ein aus­ge­rich­tet und sind im Rah­men ei­ner öf­fent­li­chen Ver­an­stal­tung für je­der­mann zugäng­lich. Brauch­tums­feuer sind nicht dar­auf ge­rich­tet, pflanz­li­che Ab­fälle durch schlich­tes Ver­bren­nen zu be­sei­ti­gen. Fra­gen zur Ge­neh­mi­gung be­ant­wor­tet Ma­rina Kirch­ner un­ter der Ruf­num­mer (05231) 977-409 oder per Mail an "m.kirch­ner@­det­mol­d.­de".

