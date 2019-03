Schmelz in der Stimme

Duo "Tenöre4You" gastiert in der Alten Meierei

Das Duo „Tenöre4y­ou" kommt im März nach Blom­berg. Fo­to: Fran­ceska Mo­retti

Blom­berg. Toni Di Na­poli und Pie­tro Pa­to, be­kannt als Duo "Tenöre4Y­ou", kom­men auf ih­rer Tour am Don­ners­tag, 21. März, nach Blom­berg. Die Sän­ger mit den aus­drucks­star­ken Stim­men prä­sen­tie­ren in der "Al­ten Meie­rei" le­gen­däre Pop- und Klas­sik­hits wie "My Way", "You Raise Me Up" oder "­Nes­sun Dor­ma" so­wie Me­lo­dien aus Mu­si­cals und Fil­men à la Phan­tom der Oper oder Ti­ta­nic. Toni Di Na­poli glänzt fa­cet­ten­reich und vir­tuos mit sei­ner un­ver­wech­sel­ba­ren an die Sonne Ita­li­ens er­in­nernde Stim­me. Mit Leich­tig­keit wech­selt er zwi­schen den Mu­sik­sti­len und zieht alle Re­gis­ter sei­nes Kön­nens. Pie­tro Pato in­ter­pre­tiert ge­fühl­voll und aus­drucks­stark mit an­ge­nehm war­mer, wei­cher Stimme Welthits der Pop­mu­sik. Ge­mein­sam ver­spre­chen sie ih­rem Pu­bli­kum einen un­ver­ge­ss­li­chen Kon­zertabend mit Live-Ge­sang im ita­lie­ni­schen Stil und auf­wen­di­ger Licht-Show. Das Kon­zert im Kul­tur­haus an der Brinkstraße 22 be­ginnt um 19.30 Uhr. Tickets gibt es im Vor­ver­kauf bei Blom­berg Mar­ke­ting, beim Wein­han­del Plat und bei Lotto-Toto Kör­ber für 19,50 Eu­ro. An der Abend­kasse kos­tet der Ein­tritt 21 Eu­ro.retti

vom 09.03.2019 | Ausgabe-Nr. 10B

