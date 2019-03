Richtfest

Lage (k­m). Der Roh­bau der neu ü­ber­dach­ten Ter­rasse des Hei­de­ner Frei­bads ist fer­tig und das soll ge­fei­ert wer­den. Des­halb lädt die Frei­ba­di­ni­tia­tive Hei­den am Sams­tag, 9. März, ab 13 Uhr alle Hel­fer, Freun­de, Nach­barn und Gön­ner zu ei­nem klei­nen Richt­fest mit Bau­stel­len­be­sich­ti­gung in das Frei­bad Hei­den, Tan­nen­bergstraße 9 in Lage ein. Für Brat­wurst so­wie warme und kalte Ge­tränke ist ge­sorgt.

vom 06.03.2019 | Ausgabe-Nr. 10A

