Waldwanderung

Lage-Hörs­te. Zur nächs­ten Tour tref­fen sich die Wan­der­freunde Hörste am Sams­tag, 9. März, um 13 Uhr auf dem Park­platz ne­ben dem "Hörs­ter Krug". Ge­plant ist eine rund 8 Ki­lo­me­ter lange Wan­de­rung in Leo­polds­höhe-Bex­ter­ha­gen mit Ein­kehr in Ein­kehr im Hof­café in Wül­fer-Bex­ten. "Es sind keine Stei­gun­gen zu er­war­ten. Hunde dür­fen mit­wan­dern. Je­der geht auf ei­gene Ge­fahr mit­", in­for­miert der Ver­ein. Wei­tere In­fos hat Horst Kra­mer un­ter (05208) 7332.

vom 06.03.2019 | Ausgabe-Nr. 10A

