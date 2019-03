"Eine Frage hätte ich da noch..."

Alfred Westermann feiert 40 Jahre Buchhändler

Det­mold (k­m). Ei­gent­lich hat al­les in Es­sen an­ge­fan­gen. Ge­gen den Wunsch sei­nes Va­ters, der ihn lie­ber in ei­ner Ban­k­lehre ge­se­hen hat­te, ent­schied sich Al­fred Wes­ter­mann al­ler­dings dafür Buch­händ­ler zu wer­den. Eine Wahl, die er bis heute noch kei­nen Tag be­reut hat. Bei der Feier im Som­mer­thea­ter war ei­ni­ges rund ums Buch ge­bo­ten. "In mei­nem Be­ruf wird es nie lang­wei­lig", erzählt der ge­bür­tige Rhein­län­der im "­Ver­hör" mit In­spec­tor Co­lum­bo. In der Ver­klei­dung des be­kann­ten TV-Kom­missars steckt Joa­chim H. Pe­ters, sei­nes Zei­chens Kri­mi­nal­haupt­kom­missar und Au­tor der Koslow­ski-Kri­mis. Nach ei­ner Zwi­schen­sta­tion in Dort­mund, kam Al­fred Wes­ter­mann dann nach Det­mold, wo da­mals ein Nach­fol­ger für eine Buch­hand­lung ge­sucht wur­de. Das Ende der Ge­schichte sollte den meis­ten Det­mol­dern be­kannt sein, denn das Buch­haus am Markt wird noch heute von ihm und sei­ner Frau Re­gine ge­führt. An­läss­lich der 40 Jahre als Buch­händ­ler plau­der­ten nicht nur die Au­to­ren Timm Kruse und Alex­an­der Oet­ker aus dem Näh­käst­chen, auch Mo­ritz Klein, Ver­kaufs­lei­ter des Ham­bur­ger Hoff­mann und Campe Ver­lags, erzählte von sei­ner Zu­sam­men­ar­beit mit Buch­händ­lern. "Wenn ein Kunde in eine Buch­hand­lung geht, möchte er meis­tens auch ein Buch kau­fen. Als Ver­kaufs­lei­ter muss man al­ler­dings erst ein­mal die Buch­händ­ler von den neuen Büchern ü­ber­zeu­gen, da­mit sie dann auch in die Buch­hand­lun­gen kom­men", erzählt Klein von den Her­aus­for­de­run­gen sei­nes Be­rufs. Ü­ber­zeugt hat er Al­fred Wes­ter­mann mit ei­ner hand­ge­schrie­be­nen Kar­te. Das ge­schrie­bene Wort, vor al­lem das hand­ge­schrie­be­ne, scheint Zu­kunft zu ha­ben. Mu­si­ka­lisch un­ter­malt wer­den die Ge­spräche und Vor­träge von Mo­nika Rey und Prof. em. R. We­ber. Bei ei­ner Ju­biläums­feier ei­nes Buch­händ­lers darf eine per­sön­li­che Bu­ch­emp­feh­lung natür­lich nicht feh­len. "­Mein Lieb­lings­buch heißt "­Der wie­der­ge­fun­dene Freun­d" von Fred Uhl­man. Das ist eine ganz berührende Ge­schichte ü­ber zwei Jun­gen, de­ren Freund­schaft am Na­tio­nal­so­zia­lis­mus zer­bricht", erzählt Al­fred Wes­ter­mann. Als ge­bür­ti­ger Rhein­län­der weiß er, dass man Feste fei­ert, wie sie fal­len. Im nächs­ten Jahr steht schon der nächste Ge­burts­tag an: Da wird das Buch­haus am Markt 25 Jahre alt.

